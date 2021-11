Les monteurs vidéo d'Okamédia collaborent avec les plus grandes stars d'Internet

Si OKA Média à son siège sur le Campus Savoie Technolac au Bourget-du-Lac, cette entreprise spécialisée dans le montage et la production de vidéos est déjà bien connue des youtubeurs français les plus influents ! Créée en 2019 par Adham Hassan, elle accompagne ses clients dans le montage et la finalisation de leurs vidéos (faites par des streamers Twitch ou des youtubeurs).

Avec 13 salariés, OKA Média collabore avec des grands noms d'Internet comme le youtuber Cyprien (14 millions d'abonnés), Squeezie, premier youtuber français ou encore Sardoche et Zerator sur Twitch. L'occasion de mettre en lumière un job d'avenir où la quantité de travail est conséquente et de plus en plus pointilleuse.

Les travailleurs de l'ombre

Derrière les stars d'Internet se cachent des monteurs, qui font parler leurs talents pour embellir, sublimer et monter des vidéos. Les vidéastes payent ce service à des sociétés de production comme OKA Média. "Mes salariés sont dispatchés un peu partout en France. Leur objectif : répondre à la demande des influenceurs, des humoristes et des vidéastes qui rayonnent sur Internet !" affirme Adham Hassan. Du haut de ses 19 ans, son expérience lui permet de collaborer avec des grands noms de Youtube ou Twitch.

On se retrouve à enchaîner des heures et des heures de montage non-stop quand la demande est élevée - Adham Hassan, CEO OKA Média

Un métier en devenir

Graphisme, design, miniature de la vidéo, les rôles sont bien définis chez OKA Média. Mais alors, qu'apporte les monteurs qui collaborent avec Adham chez OKA Média ?

"Un monteur chez nous doit avoir la fibre, la connaissance d'Internet, qui connaît les codes de YouTube et de Twitch vu qu'on travaille surtout avec ce type de clients. Les monteurs vidéo chez nous vont assembler différentes séquences vidéos qui nous seront envoyées par nos créateurs qui sont nos clients, pour en faire un rendu qui correspond à leurs attentes. Chaque créateur a ses codes et son univers sur sa chaîne YouTube aujourd'hui. Donc, notre but, c'est de faire en sorte que le rendu final correspondent le mieux à leur univers."

L'entreprise est en constante évolution, elle devrait passer de 13 à 20 salariés d'ici à la fin de l'année avec en ligne de mire pour Adham Hassan dans quelque temps, conquérir le terrain américain et ses youtubers stars.