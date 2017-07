OL/Ajax en amical à Bourgoin-Jallieu : le stade de rugby affiche complet pour le match de foot

Ce mardi, à 21h, Bourgoin-Jallieu et son stade de rugby, le stade Pierre Rajon, accueille un match amical de foot entre deux grosses équipes européennes : l'OL et l'Ajax d'Amsterdam. Les deux équipes se sont affrontées en mai dernier lors de la dernière demi finale de la Ligue Europa.

En mai dernier, l'Ajax avait éliminé Lyon en demi finale de la Ligue Europa. Là, il s'agit d'une rencontre amicale, un match de préparation d'avant-saison. Moins d'enjeu donc, mais localement un vrai intérêt pour ces deux belles équipes. Le match se jouera à guichet fermé : les 7.337 places autorisées ont toutes été vendues... La rencontre sera diffusée sur Canal +. Ouverture du stade à 19h pour l'entrée avenue Professeur Tixier et à 19h45 pour celle côté piscine.

Côté sécurité

Même si ce match n'est pas considéré comme à risque, il y aura beaucoup de monde au stade. Pour que tout se passe bien, dans les tribunes, près de 100 stadiers seront présents. Parmi eux, des bénévoles du FCBJ, le club de foot de Bourgoin-Jallieu, qui chapeaute l'événement. Mais il y a aussi 17 membres de la sécurité de l'Olympique lyonnais qui se chargeront spécifiquement des 330 ultras du club qui vont faire le déplacement. Une douzaine de vigiles d'une société privé sera également mobilisée. A chacune des 2 entrées, il y aura contrôle systématique des sacs. Aux abords du stade et en centre-ville seront positionnés près de 40 policiers nationaux, dont certains venus en renfort de Lyon et Grenoble. La mairie avait demandé le déploiement d'une cinquantaine de CRS, mais cela a été refusé. Pas prioritaire notamment au vu d'autres événements prévus dans la région : on pense bien sûr au Tour de France. Le système de vidéosurveillance de la ville sera aussi mis à contribution.

Et côté stationnement

Pour ceux qui ont le bonheur d'avoir des billets, plus tôt vous arriverez, plus vous aurez de chances d'avoir une place sur les parkings proches du stade, comme ceux de la salle polyvalente, de la piscine ou du collège Pré-Bénit. Autrement, il faudra se garer sur les autres parkings, plus ou moins loin et marcher. La Ville, par la voix de son adjoint à la sécurité, reconnaît "pêcher de ce côté là". Mais Jean-Claude Pardal précise qu'il "s'agit d'un bel événement, on doit donc être tolérant". Les véhicules bien stationnés sur les trottoirs ne seront donc pas verbalisés. En revanche, il y aura PV ou mise en fourrière si le stationnement est dangereux ou empêche un riverain de sortir de chez lui.

Une belle affiche de foot dans un ville de rugby, tout s'explique

Si Bourgoin-Jallieu est connu via son club de rugby, le CSBJ, au brillant passé, le Nord-Isère n'en reste pas moins une terre de foot. Et le FCBJ, le club local qui joue en 5e division nationale est lié depuis plusieurs années par une convention avec l'OL.

Alain Descamps est l'un des 2 présidents du FCBJ avec José Alonso

Le FCBJ mobilise 120 bénévoles pour ce match. Rencontre avec certains lors d'une réunion, organisée ce lundi soir, à la veille donc de cette affiche qui attire.