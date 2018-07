Bourgoin-Jallieu, France

L'Olympique lyonnais et le club de foot de Bourgoin-Jallieu sont liés par un partenariat notamment sur la formation des jeunes. Partenariat qui laisse aussi la possibilité au FCBJ - dont l'équipe 1e évolue en Nationale 3 (ex CFA2) - d'organiser des rencontres de préparation de ce niveau. L'été dernier, le FCBJ a donc accueilli sur le terrain du club de rugby la rencontre Olympique Lyonnais / Ajax d'Amsterdam. Le stade Rajon avait fait le plein. Cette année, place à OL/Fulham, club de la banlieue de Londres qui vient de retrouver l'élite.

Places en vente sur internet et à Bourgoin-Jallieu

Pour cette nouvelle affiche, le FCBJ reconnaît que le Mondial de foot n'a pas fait ses affaires. "Le match OL/Fulham a du coup été moins médiatisé", selon Alain Descamps, le président du FCBJ. Selon un point arrêté à mardi soir, un peu plus de la moitié des places a été vendue. "Mais là, on sent un engouement sur ces derniers jours et on pense qu'on va quand même remplir le stade", poursuit-il. L'an passé, il y avait eu 7.300 spectateurs. Cette année, en raison de travaux au stade Rajon, il y aura 1.000 places de moins.

Les places sont au tarif de 10 euros (tribune "buvette") et 20 euros (tribunes latérales) sur internet ou à l'office de tourisme de Bourgoin-Jallieu ainsi que chez Décathlon, Leclerc et Cultura Bourgoin. Le samedi, à partir de 10h, au stade Rajon, il sera aussi possible d'acheter des billets.

Moins de monde attendu, mais sécurité renforcée

Même si le public sera - de fait - moins nombreux que l'an passé, le FCBJ a décidé de renforcer la sécurité avec 25 vigiles, soit 5 de plus que l'an passé. 130 bénévoles seront sur le pont, dont une cinquantaine aux entrées, pour guider les spectateurs en tribunes. Afin de fluidifier les mouvements aux entrées, il y en aura 1 de plus : deux, côté avenue du Professeur Tixier et une côté piscine. Le stade ouvrira une heure plus tôt, à 18h.

Toujours pour la sécurité des spectateurs qui veulent accéder au stade, qui doivent attendre pour les contrôles, une partie des avenues Professeur Tixier et Rousseau seront interdites à la circulation de 18h à minuit. Pour le stationnement, ce sera possible à la salle polyvalente et sur le nouveau parking du quai des Belges avec 500 places. "Une signalétique sera mise en place", indique l'adjoint à la sécurité Jean-Claude Pardal.

Environ 40 policiers et CRS seront mobilisés tout comme des physionomistes de l'OL. Il devrait y avoir environ 300 Ultras de Lyon et 100 supporteurs de Fulham.

Un vrai plus pour la notoriété du FCBJ

Moins de places à vendre et plus de sécurité, à priori, l'opération financière sera moins intéressante pour le FCBJ. L'an passé, le club avait eu un bénéfice net de 12.000 euros. Le club retient surtout la confiance accordée par l'OL - visiblement satisfait de l'organisation berjallienne - et la notoriété qu'apporte l'organisation d'affiche de ce niveau. "Cela fait parler du club. Les entreprises de la région nous voient d'une autre manière aujourd'hui. L'an passé, après le match OL/Ajax, notre sponsoring a augmenté de 20 à 30%", indique Alain Descamps, qui précise que "c'est aussi dû aux bénévoles qui font un gros boulot."

Le FCBJ n'envisageait pas de faire l'impasse cette année : "il ne faut pas perdre la main ! Et si ça se passe bien, on espère que c'est un événement qui sera récurrent et qu'on accueillera l'Olympique lyonnais l'année prochaine avec une nouvelle tribune et des vestiaires tout neufs."