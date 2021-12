OL-OM : quelles sanctions après le match fiasco ? La commission de discipline se réunit ce mercredi

Après deux semaines d'enquête, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunit ce mercredi soir pour décider des sanctions après le fiasco de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille le 21 novembre dernier. On attend des sanctions contre Lyon et une décision sur le sort du match, à rejouer ou pas ? Difficile d'imaginer que la bouteille d'eau envoyée sur la tête de Dimitri Payet ne soit pas lourdement punie. Après la montée au créneau des politiques face à cette violence à répétition, tout le monde attend des décisions fortes. Et le milieu politique comme le monde du football attend avec impatience ces décisions.

Les dirigeants de l'OM pas conviés, ceux de l'OL si

Du côté de l'OM, on espère que la commission de discipline optera pour une victoire sur tapis vert. On l’espère vivement même, pour des faits uniques dans l’histoire du foot français. Les dirigeants olympiens, aux dernières nouvelles, n'ont même pas invités à se rendre devant la commission de discipline. Dans le rapport de synthèse, qui fera foi ce mercredi, ils ont même lu que la blessure subie par Dimitri Payet était très peu abordée. Tout comme les problèmes de sécurité du club de Lyon.

Les dirigeants olympiens aimeraient notamment que la commission de discipline comprenne que ces incidents répétés, avec souvent Dimitri Payet dans le viseur, ont des répercussions sur les résultats de l’OM. Et que l’équité sportive de la Ligue 1 est donc impactée.

Pablo Longoria plaide, lui, pour que les clubs s’unissent contre ces faits. Et le président olympien d’espérer, à l’avenir, des sanctions individuelles. Chaque supporter fauteur de trouble doit être sévèrement sanctionné, selon lui, même si le président de l'Olympique de Marseille sait très bien que la sanction idéale n’existe pas.

Mais à l’OM et chez les supporters olympiens, on attend avec impatience de savoir si les sages de la commission seront enfin capables de frapper un grand coup.