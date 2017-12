Oléron : D.Bussereau annule le vote sur le péage prévu le 18 décembre

Le président du conseil départemental de Charente-Maritime "estime plus sage" de ne pas faire voter les élus le 18 décembre sur le projet de péage à l'entrée d'Oléron "au vu des "interrogations et questionnements qui subsistent encore".

Le vote sur le projet de péage pour l'ile d'Oléron n'aura pas lieu lundi 18 décembre. Dominique Bussereau, le président du conseil départemental de Charente-Maritime a décidé de retirer le rapport sur lequel devaient se prononcer les élus.

Il l'a annoncé ce samedi en début d'après midi par un bref communiqué de presse. "

Je constate qu'à ce jour des interrogations et des questionnements subsistent encore

écrit Dominique Bussereau

"j'estime donc qu'il est plus sage de disposer de plus de temps de réflexion et d'échanges avant que le Département ne se positionne sur le projet demandé par la Communauté de Communes de l'île d'Oléron".

Il ne donne aucune autre précision et refuse de s'exprimer avant mardi 12 décembre, et la conférence de presse qu'il avait prévu de tenir sur les dossiers de la Session.

Un projet vieux de 3 ans

Le projet prévoit trois tarifs pour le droit de passage d'un véhicule particulier : 10€ l'été (du 20 juin au 10 septembre), 5€ à la mi-saison (du 11 septembre au 1er novembre et du 1er mars au 19 juin), et 2€ l'hiver (du 12 novembre au 28 février). Mais il y aurait aussi un tarif illimité de 75€ par an par voiture. Il remonte au 28 décembre 2014, lorsque les élus de la Communauté de Commune de l'Ile d'Oléron se sont déclarés favorable à l'instauration d'un droit de passage par 23 voix contre 11 afin d'entretenir les espaces naturel, lutter contre l'érosion du littoral et pallier la baisse des dotations de l'Etat. Ils ont ensuite transmis le dossier au Département compétent en la matière.

Le sujet a tout de suite suscité l'opposition d'une partie de la population par la voix de l'AGPIO (Association Pour la Gratuité du Pont de l'île d'Oléron) qui a mené des réunions publique, lancé une pétition, et obtenu par deux décisions de justice le retrait du référendum que le Département voulait organiser d'un seul coté du pont : sur l'île d'Oléron. L'AGPIO espérait pouvoir définitivement stopper le projet en déposant une question de constitutionnalité mais elle n'a pas obtenu gain de cause : le Conseil Constitutionnel a estimé en mai 2017 qu'il était conforme à la loi.

Le péage entrainerait une baisse de fréquentation limitée à 6%

Faute de consultation populaire, et face aux demandes répétées de l'AGPIO, le Département a lancé une étude économique pour éclairer leur décision. 16 000 personnes ont été consultées, le rapport a été rendu à l'automne 2017, et il était plutôt favorable aux défenseur du péage : avec un droit de passage de 10€, il conclut que la baisse de fréquentation resterait limitée à 6% .

L'étude révélait qu'il n'y aurait pas de péage en dur mais un système de reconnaissance de plaques d'immatriculation, qui avait relancé la polémique.