Olivet : après la mort du petit Dayen, le conseil municipal vote une subvention à "La Voix de l'enfant"

Un mois et demi après la mort du petit Dayen, 5 ans, à Olivet, après des violences à son domicile, le conseil municipal vient d'accorder une subvention de 2 000 euros à "La Voix de l'enfant", une association qui aide et accompagne les jeunes victimes de violences, a appris France Bleu Orléans auprès du maire de la commune. Le beau-père et la maman du petit garçon, mis en examen et placés en détention provisoire, sont soupçonnés d'avoir commis des violences importantes et répétées dans le temps.

Cette subvention a été attribuée à "La Voix de l'enfant", qui travaille auprès d'acteurs locaux du Loiret, notamment l’unité médico-judiciaire des mineurs du CHR d'Orléans. "Toute la communauté olivetaine, les enfants de l'école, les parents, les enseignants, ont été marqués par cet événement", explique le maire Matthieu Schlesinger. Le petit garçon était en grande section de maternelle, à l'école du Val. "C'était un petit enfant très joyeux, apprécié de ses enseignants, de ses camarades. On a toujours le sentiment que ce genre de drame n'arrive pas à coté de chez nous, que l'on peut en être préservés. Hélas, cela a frappé une école olivetaine."

2 000 euros, "un petit geste", en soutien à une cause "chère" au conseil municipal

A travers cette subvention, "nous avons souhaité marquer notre soutien par une subvention exceptionnelle à une association qui oeuvre dans ce domaine. La Voix de l'enfant est une association qui est bien établie dans le domaine, qui est reconnue, respectée" Cette subvention de 2 000 euros, reconnait le maire, "c'est un petit geste pour montrer que cette question de la maltraitance enfantine reste un sujet majeur dans notre société".

"C'est une petite goutte d'eau dans un océan de générosité et d'aides qui se manifestent par ailleurs, c'était la volonté de la Ville d'Olivet de manifester son soutien à une cause qui lui était chère", poursuit le premier édile, qui indique que la subvention a été votée à l'unanimité, par l'ensemble du conseil municipal.