Olivet, deuxième ville la plus peuplée du Loiret !

L'INSEE vient de dévoiler ses chiffres du recensement sur la période 2009-2014. Le Loiret gagne des habitants. Olivet détrône désormais Fleury-les-Aubrais à la deuxième place. Orléans reste évidemment largement en tête dans le département.

Le Loiret, département le plus peuplé dans la région

Le Loiret compte désormais 669.737 habitants. C'est 4.150 de plus qu'en 2013 (+ 0,6%). Suivent ensuite l'Indre-et-Loire, qui progresse également avec 603.924 habitants (+0,6%) et l'Eure-et-Loir, où la population stagne, 433.762 habitants (+0.2%). Le Loir-et-Cher est en quatrième position, avec 333.567 habitants (+0,5). Les deux autres départements de la région voient leur population diminuer. 310.270 personnes vivent dans le Cher (-0,5%), et 226.175 dans l'Indre (-0,8%)

Olivet, deuxième ville du Loiret

La tendance se confirmait ces dernières années : la population d'Olivet augmente. Avec 21.192 habitants en 2014 (+3,6% sur un an), la commune compte désormais 400 habitants de plus que Fleury-les-Aubrais (20.791 habitants, +0,5%) relégué au troisième rang. Saint-Jean-de-Braye se rapproche du podium. Avec 19.804 habitants, (+1,2%), la commune n'a plus que 1.000 administrés de retard sur Fleury-Les-Aubrais.

La réaction du maire d'Olivet, Matthieu Schlesinger Partager le son sur : Copier

Orléans gagne des habitants, plusieurs villes de l'agglo aussi

Entre 2013 et 2014, Orléans a gagné 600 habitants (+0,5%). 114.977 personnes vivent désormais dans la capitale régionale. Saran (15.686 habitants, +1,5%), La Chapelle Saint Mesmin (10.117 habitants, +0,4%), Chécy (8.840 habitants, +1%) ou encore Ingré (8.460 habitants, +2,1%) continuent aussi de s’agrandir.

Montargis bientôt dépassée par Amilly ?

Dans l'est du Loiret, deux villes perdent encore des habitants. Châlette-sur-Loing, 12.643 habitants, a perdu 169 administrés sur un an. Mais la baisse est encore plus spectaculaire à Montargis, 13.997 habitants, où 329 personnes ont quitté la commune (-2,3%). La sous-préfecture n'a plus que 1.325 habitants de plus qu'une ville de sa propre agglomération, Amilly, où la population a augmenté de 3,6% (+ 440 habitants en un an). La ville compte désormais 12.672 habitants selon l'INSEE.

Les communes qui gagnent et qui perdent le plus d'habitants

Les 20 villes du Loiret qui augmentent le plus entre 2009 et 2014. © Radio France - Isabelle Gaudin