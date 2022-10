Olivet inaugure une aire de jeux inclusifs, accessibles aussi aux enfants handicapés

Une aire de jeux où tous les enfants peuvent s'amuser, y compris les enfants handicapés : Olivet a inauguré sa première aire de jeux comprenant des jeux inclusifs - accessibles à tous, y compris en fauteuil. L'aire est située sur la plaine des Martinets, sur les bords du Loiret, elle vient d'être rénovée. Profiter de cette rénovation pour y installer des jeux inclusifs : l'idée est née dans le cadre des appels à projet pour le budget participatif de la ville l'an passé.

ⓘ Publicité

Le combat d'une mère

Derrière cette idée, il y a une maman : Hayat Ezzarhouni. "Je suis maman de 3 enfants, dont Louna, qui a 5 ans et demi, et qui souffre du syndrome de Temple-Baraitser, confie-t-elle. C'est un syndrome rare, très invalidant. Et lorsqu'on sortait sur les aires de jeux, j'ai fait le constat qu'à Olivet et même dans la métropole, Louna n'avait pas de jeux adaptés pour elle. Pendant que son grand frère et sa petite sœur jouaient et riaient, elle était contrainte de rester assise. Et ça, je peux vous dire qu'en tant que maman, ça fait mal, j'en ai même pleuré."

Même un enfant en fauteuil roulant peut s'amuser sur le tremplin inclusif de l'aire de jeux d'Olivet © Radio France - François Guéroult

Pour cette aire de jeux, la ville d'Olivet a choisi d'installer un trampoline et un carrousel inclusifs, que peuvent utiliser tous les enfants, qu'ils soient porteurs de handicap ou non : les jeux sont même accessibles en fauteuil. Conçus à ras le sol, avec un revêtement spécial, ils ont coûté 48 500 euros. Soit un surcoût de 10 à 15% par rapport à des jeux classiques.

Intégrer l'inclusion dès la conception des projets

"C'est plus cher, confirme Stéphane Bourdillaut, l'adjoint à l'enfance et à la famille, mais j'ai envie de dire : faire en sorte que tous les enfants puissent jouer ensemble, et que les enfants en situation de handicap ne se sentent pas exclus, ça n'a pas de prix." Dans la foulée, la ville a aussi mis en place 2 balançoires à assise inclusive, l'une dans le parc de l'Orme-Grenier et l'autre dans le parc du Larry - les balançoires comprennent à la fois un siège classique et un siège adapté.

Hayat Ezzarhouni aimerait que ce genre d'initiatives se généralise. "C'est un bel exemple d'inclusion, mais je trouve dommage qu'il ait fallu passer par un budget participatif : ce type de projet devrait être pensé dès le départ, il faut qu'on arrive à intégrer l'inclusion dès la conception des projets, et non pas que ça vienne après, en se disant : "au fait, et si on ajoutait une petite pointe d'inclusion ?", conclut-elle.