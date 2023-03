Olivier Dubois, journaliste et ex-otage, témoigne du "plaisir" et du "bonheur" d'avoir retrouvé sa famille

"C'est du plaisir, c'est du bonheur." Le journaliste Olivier Dubois, ex-otage français au Mali, a témoigné ce mercredi sur franceinfo au lendemain de son retour en France, après avoir été retenu pendant près de deux ans par le Groupement de soutien à l'islam et aux musulmans au Mali. Libéré lundi , le journaliste, originaire du Vaucluse, explique avoir ressenti une sensation que "tout est fini" au moment où il a serré "ses enfants, sa compagne, ses parents et ses proches, enfin dans ses bras".

ⓘ Publicité

Depuis sa libération, Olivier Dubois est traversé par "un rush d'émotions". Il se dit toutefois extrêmement fatigué. "Mon cerveau a commencé à réaliser, mais mon corps est toujours en résistance, il est toujours un peu là-bas". L'ex-otage qui se sent "comme une pile" pour l'instant, est conscient qu'il y aura "une descente lente, qui commence à s'amorcer".

Olivier Dubois raconte comment il a tenu

Olivier Dubois dit avoir ressenti son enlèvement "comme une forme d'injustice" en rappelant qu'il est "venu de bonne foi pour interviewer un cadre du JNIM" quand il s'est fait kidnapper. Le journaliste a été enlevé le 8 avril 2021 par ce groupe jihadiste. Dès le début de sa captivité, il se "refuse de penser" qu'il ne sortira jamais libre, il refuse de "dégringoler mentalement et physiquement". Pour ce faire, il "entre en résistance" et se définit "un programme avec la cuisine, le sport, la lecture du Coran et continuer à faire son travail de journaliste". "Il faut que je m'occupe, que je tire mon épingle de cette situation que je n'ai pas voulue et dans laquelle je me trouve", lance-t-il.

Le journaliste "s'accroche" alors à lui-même, mais aussi à "sa famille et aux gens derrière" lui "qui ont participé de près ou de loin à sa libération". Les journées organisées les 8 de chaque mois sur l'antenne de RFI, qui donnait la parole à ses proches, lui permettent aussi de tenir. Ce rendez-vous, il le qualifie d'"incontournable", de "journée de réconfort". À travers ses moments, derrière son poste radio, il a en effet la "possibilité de les entendre et d'avoir des nouvelles des actions" mises en place pour demander sa libération, ce qui le "recharge". Olivier Dubois indique qu'avec sa femme, ils regardaient "le soleil à la même heure" pour tenter de se faire passer des messages mentalement.

La cuisine a aussi permis à Olivier Dubois de tenir lors de sa captivité, qui a duré 711 jours. Rapidement, il ne supporte plus de manger les mêmes trois repas, à savoir "la taguella, une galette cuite dans le sable avec de la viande, généralement du mouton bouilli, des pâtes et du riz". Il explique en plaisantant qu'"au bout d'un moment, c'était plus possible, donc je leur ai dit de me procurer une cocotte-minute et je ferai mieux". Le Vauclusien se donne "des challenges", dresse une liste de repas qui lui ferait plaisir et tente alors de les faire.

La dureté des conditions de sa détention

Face à la dureté des conditions de sa détention, tous ces moments apporte une respiration à Olivier Dubois, qui explique ainsi avoir été "beaucoup attaché", d'abord "jour et nuit" parce qu'il avait "tenté de s'évader", puis "après décembre 2021 [...] de 17h30 à environ 8h le lendemain matin". S'il reconnaît d'ailleurs qu'il y a pu y avoir "des tensions" avec ses geôliers, l'ancien otage assure ne pas avoir "été humilié ni frappé". Olivier Dubois explique qu'"il y a eu des épisodes difficiles, comme dans toute période de captivité, mais pas de mauvais traitements, je n'ai pas été maltraité".

Le journaliste raconte que ses geôliers étaient "pour la plupart des jeunes qui ne parlaient pas français", c'était donc à lui de parler leur langue. Il ne voulait pas "juste se faire comprendre, mais avoir des informations", alors Olivier Dubois "développe une trousse de tamacheq [langue touarègue] pratique qui lui permettait de converser avec eux". Il remarque également que ses kidnappeurs "se réfèrent beaucoup au Coran", qu'il commence à lire. "Ça a débloqué pas mal de choses, ça a pu mettre en place des discussions et les amadouer."

La fin de sa captivité

L'ex-otage est également revenu ce mercredi, sur franceinfo, sur la fin de sa captivité. Olivier Dubois affirme avoir vu "des signes avant-coureurs en novembre, parce qu'il y avait des communications entre eux et le gouvernement français". Le Vauclusien explique aussi qu'il a eu un "rendez-vous avec un cadre [jihadiste] le 11 février" durant lequel il sent "que les négociations continuent". Le suspens prend fin le 7 mars, quand on lui "fait écouter un audio [lui] disant que dans 15 jours" il va sortir.