Olivier Dussopt répond à vos questions sur la réforme des retraites en direct sur France Bleu Occitanie

Le ministre du Travail est en déplacement ce vendredi dans le Tarn, pour évoquer entre autres les pensions chez les agriculteurs. Il est notre invité entre 7h45 et 8h et répond à vos questions en direct. Il effectue ce déplacement dans le Tarn en compagnie de Marc Fesneau, ministre de l'agriculture.

ⓘ Publicité

Après l'intervention d'Elisabeth Borne hier soir sur France 2 , le gouvernement semble bien en mission pour expliquer sa réforme et tenter de convaincre des français qui semblent eux de plus en plus réticents à voir l'âge du départ en retraite reculer jusqu'à 64 ans : 72% annoncent soutenir la mobilisation actuelle . Une mobilisation qui se manifestait hier encore à Toulouse par une retraite aux flambeaux , et qui sera de nouveau portée par deux journées de grève interprofessionnelle les 7 et 11 février la semaine prochaine.

Vos questions à Olivier Dussopt au 05 34 43 31 31.

France Bleu Occitanie : Elisabeth Borne était sur France 2 hier soir, pour montrer la détermination du gouvernement. Vous sentez qu'il y a besoin de compréhension ?

Nous avons un système de retraites qui est compliqué. Pour les pensions de reversions, il y a 13 règles, par exemple ! Et puis il y a une conviction, celle du gouvernement et celle, je crois de beaucoup de français, qui pensent que notre système aujourd'hui va dans le mur. Les choses ne sont pas tenables à terme.

Le sondage qui sort ce matin démontre que vous n'avez pas la tache facile.

Oui, c'est une réforme difficile, nous demandons aux français de tenir plus longtemps, progressivement, mais nous devons faire cet effort pour sauver le système. Il y a des alternatives, mais qui ne marchent pas. Augmenter les cotisations, ce n'est pas une piste. Nous sommes un des pays au monde où le poids des cotisations sociales et des impôts est le plus élevé. Avec le Président Emmanuel Macron, nous tentons de réduire ces prélèvements, pour redonner de la compétitivité à la France.

Sur quoi pouvez-vous faire encore des concessions ?

Vous le savez, le débat parlementaire a commencé. Mais l'opposition a déposé plus de 20.000 amendements, ce n'est pas une volonté de discuter, c'est de l'obstruction. Aujourd'hui, si la retraite des femmes est moins forte, ce n'est pas à cause du système, c'est à cause des inégalités dans la société. Sur la question des seniors, la Première Ministre l'a dit hier, il y aura des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Sur la pénibilité, nous avons entendu. Nous allons consacrer plus d'un milliard d'euros à ce sujet.

Question de Daniel, de Castres : "Est-ce que vous allez changer les régimes spéciaux du président, des ministres, des députés et des membres du sénat ?"

Pour rassurer Daniel, le régime des députés est aligné sur le régime général, et je n'ai aucun doute qu'après cette réforme, tout va s'aligner. En ce qui concerne les sénateurs, le travail n'a pas été terminé. Pour les autres régimes spéciaux, ils vont être fermés, les prochains embauchés, à partir de cette année seront alignés sur les régimes généraux.