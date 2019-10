Olivier Létang lourdement sanctionné pour son attitude lors du match du Stade Rennais à Brest

Le Président du Stade Rennais est suspendu quatre matches suite à son attitude envers l'arbitre lors de la rencontre contre Brest le 14 septembre dernier. La commission de discipline de la LFP a rendu sa décision mercredi soir. Sylvain Armand et Grégory Lorenzi sont aussi sanctionnés.

Rennes, France

La Commission de discipline de la LFP a annoncé les sanctions prises après la rencontre du 14 septembre entre Brest et le Stade Rennais. Un match houleux qui s'était terminé par un nul 0 partout et qui avait été marqué par la polémique autour du but refusé à Rennes.

Un point marqué par Raphina à la 65ème minute qui a d'abord été validé par l’arbitre de la rencontre Clément Turpin avant d'être annulé suite à la réclamation de Brest. Les joueurs avaient refusé de reprendre le match et avait demandé l'utilisation de la VAR.

Une décision contestée le soir même par Olivier Létang. Le Président du Stade Rennais était descendu au bord de la pelouse du stade Francis-le-Blé pour mettre la pression sur l'arbitre.

Il écope de la LFP de quatre matches de "suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour refoulement".

Sylvain Armand, coordinateur sportif du Stade Rennais, et Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, ont eux aussi écopé de quatre matches de suspension, dont deux avec sursis, pour la même raison.