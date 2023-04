Inflation : Olivier Véran à la rencontre des clients d'une épicerie sociale à Dijon

"On lit et on entend beaucoup parler de la précarité de nos jours mais le mieux pour moi, c'est d'entendre les témoignages des gens en difficulté, qu'ils soient face à moi et qu'on puisse en parler", confie Olivier Véran à son arrivée à la préfecture de Dijon, ce vendredi 7 avril. En pleine inflation et au moment où la précarité touche de plus en plus de dijonnais, le porte-parole du gouvernement est venu échanger avec une dizaine de bénéficiaires de l'épicerie sociale Epi'Sourire.

Une dizaine de bénéficiaires d'Epi'Sourire discutent avec Olivier Véran de la précarité et de l'inflation galopante © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"Epi'Sourire nous aide, non seulement à payer nos courses à moindre coût, mais aussi à recréer du lien social. On devrait avoir plus d'endroit comme celui-ci en Côte-d'Or et partout en France", lance Benjamin, bénéficiaire de l'épicerie sociale, au porte-parole du gouvernement. Quelques chaises à côté de lui, Chloé, elle aussi bénéficiaire, acquiesce. "Heureusement qu'il y a Epi'Sourire parce que moi, ça fait bien longtemps que je ne rentre plus dans les supermarchés. Je n'en ai plus les moyens." En réponse à ces différents témoignages, Olivier Véran applaudit le travail de l'association et affirme que les minimas sociaux ont augmenté de 1,6% début avril pour faire face à l'inflation.

Une visite chamboulée

Si la discussion, d'une heure environ, s'est bien passée, au début… ça n'était pas gagné. Initialement, la rencontre avec les bénéficiaires devait se faire dans le local d'Epi'Sourire, place Jacques Prévert à Dijon. Mais trente minutes avant l'arrivée du porte-parole du gouvernement, prévue à 11h, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés devant le local. "Même si Véran ne le veut pas, nous on est là !", ont-ils scandé, espérant pouvoir échanger avec lui. Finalement, la rencontre avec les bénéficiaires s'est tenue en préfecture… sans les syndicats et les manifestants.