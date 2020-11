Jean Castex et Olivier Véran viennent ce samedi à Dijon

Les soignants du CHU de Dijon vont pouvoir interpeller leur grand patron. Olivier Véran, le ministre de la santé va leur rendre visite ce samedi, entre 10h et 16h. Il sera accompagné du premier ministre Jean Castex précise la préfecture de Côte d'Or.

"C'est une bonne surprise, c'est toujours une bonne chose pour ceux qui prennent les décisions de venir voir comment ça se passe sur le terrain" commente François Thibaut secrétaire CGT -Santé du CHU de Dijon "On aimerait l'interpeller sur nos effectifs qui restent très tendus, du nombre d'heures supplémentaires qui s'accumulent. On a environ 80 services différents dans notre hôpital, et on estime qu'il faudrait au moins une personne de plus dans chaque service pour travailler un peu plus sereinement".

Selon les derniers chiffres publiés ce vendredi, la Bourgogne Franche-Comté est la deuxième région la plus touchée par la Covid-19 avec 361 patients hospitalisés en Côte-d'Or dont 68 en réanimation.

Une rencontre avec les commerçants

La visite ministérielle ne se limitera pas au secteur de la santé. Une délégation de commerçants doit aussi être reçue en préfecture. Ceux dont les magasins restent fermés pourront dire comment ils vivent cette situation. Un témoignage qui pourrait être utile alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer mardi soir sur une évolution possible du confinement.