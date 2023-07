Ollioules : à quoi va ressembler le futur centre-ville ?

Une médiathèque, un cinéma avec trois salles, une brasserie, des logements, des bureaux… Le tout, au dessus d'un parking souterrain gratuit de 744 places. C'est tout un nouvel ensemble qui va voir le jour en plein cœur d'Ollioules, un projet à 53 millions d'euros au total, financé par la commune, TPM, l'Etat et quelques fonds privés.

Ce à quoi pourrait ressembler la future médiathèque © Radio France - Corinne Vezzoni architecte et associés

L'enjeu de la chaleur

Evidemment, en ces périodes estivales de fortes chaleurs et avec le changement climatique, l'architecte, Corine Vezzoni, a porté une attention particulière à la fraîcheur du lieu : "On s'est battus pour conserver les arbres de la place Lemoyne, des platanes qui étaient prévus à la disparition", explique-t-elle. "

"On a renaturé tous les espaces autour en plantant beaucoup. Il y a un parking souterrain en dessous donc on ne peut pas tout planter mais on a prévu dans le parking des grands fosses qui permet d'avoir des arbres de hautes tiges qui vont apporter une vraie fraicheur et de l'ombre. Il y a aussi tout un jeu de bassin qui vont permettre de la brumisation. Donc ou de l'eau ou de l'ombre !"

De la verdure pour protéger de la chaleur © Radio France - Corinne Vezzoni architecte et associés

Dynamiser Ollioules

Les Ollioulais rencontrés sont conquis par le projet : "Un grand évènement, beaucoup de développement pour la ville" , "Pour Ollioules c'est très bien, d'un petit village on va passer à une petite ville, un peu plus importante !" Pour Jean-Marc, dont le commerce est à deux pas de la place Lemoyne, c'est forcément une bonne nouvelle : "Un commerçant qui voit venir du monde est toujours content ! Mais au-delà d'un simple chiffre d'affaire, c'est un réel attachement au village. C'est des emplois pour le village, c'est la vie, tout simplement !"

Robert Beneventi, le maire : "On souhaite que tous les Ollioulais qui habitent le centre comme les collines et tous ceux qui aiment Ollioules puissent venir, trouver à stationner, boire un café, faire leurs courses… cela va créer du flux !"

Le parking devrait être fini et utilisable d'ici deux ans. Il faudra attendre trois ans pour pouvoir inaugurer le complexe entier.