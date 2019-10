Oloron : des initiations au vélo électrique pour sortir les seniors de l'isolement

Oloron-Sainte-Marie, France

Le vélo électrique comme solution à l'isolement des seniors. C'est une des promesses de l'atelier "remise en selle" de l'association "Roue libre !" à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).

Elles étaient neuf dames ce vendredi à s'essayer au vélo à assistance électrique avec deux membres de l'association. Toutes les participantes reconnaissent qu'avec leur âge, vient de nombreux freins à la mobilité. Pour certains ce sont les problèmes de santé qui rendent compliqué la pratique du vélo dit "classique".

"Je n'ai plus beaucoup d'équilibre et pas mal d'arthrose", explique Catherine. Cette Oloronaise de 66 ans s'est décidée à participer à l'atelier d'abord pour reprendre confiance en elle. "Quand j'ai essayé de refaire du vélo il y a un an et demi et bien ça tanguait beaucoup ! A chaque fois que je devais descendre et monter du vélo j'avais peur."

Mais aussi pour être moins dépendante, et se sortir de l'isolement depuis qu'elle ne conduit plus sa voiture. "Je ne veux pas dépendre des voitures des autres, ni de la navette... D'autant que le samedi matin il n'y a pas de navette donc que je suis coincée chez moi. C'est embêtant."

Josselin Le Gall est président de l'association "Roue libre" basée à Bidos, il anime l'atelier. "L'idée c'est qu'ils retrouvent confiance dans la circulation en ville qu'ils trouvent difficile."

Ce projet est financé par le département des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du dispositif "bien vieillir". Et il a de nombreuses vertus selon Josselin Le Gall. "Ce projet c'est partager un moment ensemble, retrouver ou conserver une activité physique et reprendre confiance." Au total ce sont quatre séances de deux heures qui sont organisées, pour le prix symbolique de 10€ la formation.