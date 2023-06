Olympiades à la prison de Nancy : "Cela fait du bien de sortir de la cellule"

Près d'un an avant les Jeux olympiques de Paris 2024, les olympiades s'invitent sur le terrain de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Les détenus des prisons voisines (Ecrouves, Metz, Montmédy, Saint-Mihiel) ont été transférés à la maison d'arrêt nancéienne pour un tournoi de football.

ⓘ Publicité

Sur les 670 détenus de la prison de Nancy, 12 détenus nancéiens affrontaient 5 équipes adverses. Un évènement inédit organisé par la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est et le comité régional olympique et sportif.

Les surveillants du centre pénitentiaires assistent au match sur le bord du terrain. © Maxppp - Alexandre Marchi

Un des joueurs Limona attendait ce moment avec impatience. "Ca me permet de sortir de ma cellule, de rencontrer de nouveaux détenus et de me dépasser," raconte le détenu qui était avant son incarcération footballeur professionnel à Casablanca, au Maroc.

Un levier de réinsertion

Cette olympiade c'est un pas aussi vers la réinsertion des détenus. "Dans le sport, il y a le respect de la règle. Ce vivre-ensemble est duplicable en dehors des barreaux, dans la société. L'idée, c'est d'utiliser le sport comme levier d'insertion", explique Elodie Rauch, la responsable de la section sport à la direction interrégionale de Strasbourg.

loading

Pierre Huin, le parrain de l'évènement aussi champion olympique en aviron à Rio en 2016 donne le coup de sifflet du match. "Je suis persuadé que le sport est un excellent moyen de s'en sortir et d'acquérir des valeurs sportives. Parce qu'il y a bien un moment où ils vont sortir de prison. Ces moments préviennent la récidive."

Les détenus se tiennent près à s'affronter de nouveau en tennis de table et en basket jeudi 8 juin.