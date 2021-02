Une réunion a été organisée à la Commanderie, ce samedi, entre les footballeurs marseillais et leurs supporteurs. Objectif : tenter de solder la crise à la veille de recevoir le Paris-Saint-Germain au Vélodrome.

Olympique de Marseille : joueurs et supporteurs règlent leurs comptes

Le Classico se jouera encore une fois de plus sans supporteur, à cause de la crise sanitaire (image d'illustration).

Serait-ce une tentative pour enterrer la hache de guerre à l'OM. Ca y ressemble. Et puis, c'est le moment ou jamais, avant le match de l'année, ce dimanche soir : OM - PSG, au Vélodrome. Avant de siffler le coup d'envoi du Classico, joueurs et représentants de groupes de supporters ont eu une petite discussion, ce samedi. Certains dirait : en "face to face".

Au menu des échanges : les violences à la Commanderie, le départ d'André Villas-Boas et la méforme du club en Ligue 1. Ils ont tout mis sur la table. Objectif : poser de nouvelles bases pour repartir sur un bon pied.

La réunion s'est déroulée à la Commanderie. Il n'y avait ni le staff, ni les dirigeants. Mais à part Milik à l'infirmerie, aucun joueur n'a séché le rendez-vous. C'est donc pendant une heure, à la mi-journée, et au milieu de la pelouse d'entraînement, que des représentants de supporteurs ont déballé leur sac.

Et ils sont allés droit au but. Avec Dimitri Payet, d'abord. Le milieu de terrain a été critiqué pour sa "mauvaise condition physique". Florian Thauvin, ensuite, qui a été vilipendé pour son "manque d'implication". Intimidés, bougés, les deux cadres de l'OM ont promis de tout donner pour revenir à leur meilleur niveau.

"Tout peut redémarrer. Il suffit d'un déclic..."

Dario Benedetto s'est lui aussi, fait remué. "Pas assez performant", toujours selon les portes-paroles de groupes de supporteurs. Des supporteurs qui ont dû s'expliquer, à leur tour, sur les incidents du week-end dernier à la Commanderie. D'après eux, la brouille avec Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, est irrémédiable, mais ils n'étaient pas venu pour casser. Ils se seraient fait "déborder", ont-ils plaidé.

Reste, donc, maintenant, à l'OM de tourner la page de cette crise. Pour le capitaine Steve Mandanda, tout peut redémarrer. Il suffit "d'un déclic"... Alors pourquoi pas dès ce dimanche soir, contre Paris...