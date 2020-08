L'Olympique de Marseille verse plus de 52.000 euros pour le Liban

Lors de ce match amical, les Olympiens avaient inscrit le seul but de la rencontre.

On aime le foot. Pour ces moments d'élégance qu'il offre sur les terrains. Et parfois, aussi, en dehors. Le geste de l'Olympique de Marseille le prouve. À travers sa fondation, le club va reverser plus de 52.000 euros à la Croix-Rouge libanaise. 52.110 euros, exactement.

La somme a été récoltée mi-août, grâce à une vente aux enchères. Après la double explosion qui a ravagée Beyrouth, l'OM décide de lancer une vente aux enchères de maillots, floqués du drapeau libanais, et portés par les joueurs lors du match amical, à Nîmes, contre les Crocos.

Si les quelques 52.000 euros seront reversés à la Croix-Rouge libanaise, c'est parce que l'OM Fan Club Beirut, la communauté de supporter de Beyrouth, l'a souhaité.

Le 4 août dernier, la capitale libanaise a été ravagée par une double explosion qui a fait au moins 170 morts et plus de 6.000 blessés.