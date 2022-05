OM-Feyenoord : voilà à quoi ressemble la fan-zone de Marseille réservée aux supporters néeerlandais

Ce sont près de 5.000 supporters néerlandais qui sont attendus à Marseille pour la demi-finale retour de Ligue Europa Conference ce jeudi au stade Vélodrome. Ils n'ont pas tous leur ticket d'entrée. On estime pour l'instant que 3.200 d'entre-eux ont déjà leur accès au stade, mais ce sont entre 1.000 et 1.500 néerlandais qui sont attendus à Marseille, sans billet.

Une fan-zone avec food-truck, bière et DJ

Pour faire face, une "fan-zone" est installée à Marseille pour accueillir ces supporters néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Comme vous l'indiquait France Bleu Provence dès ce mardi, un espace leur est réservé au niveau des plages du Prado. Les barrières sont installées dès ce mercredi et cette "fan-zone" sera accessible dès ce jeudi 10 heures, mais uniquement pour les supporters néerlandais, qu'ils aient un billet pour le Vélodrome ou pas. Cet espace sera équipé de lieux de restauration sous forme de food-trucks et l'ambiance musicale sera animée par un DJ. Sur place, l'un des organisateurs confirme à France Bleu Provence que 10.000 litres de bière ont été prévus pour les supporters.

Au moment du match , les supporters néerlandais munis de billets pourront rejoindre le Vélodrome à bord de navettes, sous escorte des forces de l'ordre, afin de garantir leur sécurité et éviter des affrontements avec les fans marseillais.

Une rencontre sous haute-sécurité

La mise en place de cette fan-zone a été décidée après plusieurs réunions entre la préfecture, la mairie de Marseille et l'Olympique de Marseille. La rencontre de ce jeudi est classée "niveau 5" en terme de sécurité par les autorités, soit le niveau maximum. Le Feyenoord Rotterdam est en effet connu pour compter une frange de supporters particulièrement violents. La circulation et le stationnement sur la voie publique de supporters du Feyenoord est par ailleurs interdite dans les 1er, 2e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements depuis ce mercredi 10h et jusqu'à jeudi 23h59.

À l'intérieur du stade, les supporters néerlandais seront rassemblés en "zone visiteurs" et une zone tampon vide de spectateurs sera aménagée entre cette tribune et la tribune Jean Bouin. À noter que le virage nord-est fermé au public pour ce match, suite aux incidents survenus lors du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence contre le PAOK Salonique.

