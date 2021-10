OM - Galatasaray : cinq supporters interpellés, quatre policiers blessés

Cinq supporters ont été interpellés ce jeudi soir après des incidents lors du match de Ligue Europa OM-Galatasaray, pour détention et usage d'engins pyrotechniques. Il s'agit de trois supporters turcs et deux marseillais. La préfecture de police annonce également que quatre policiers sont blessés.

Des incidents ont à nouveau perturbé un match de l'Olympique de Marseille ce jeudi soir qui affrontait les turcs de Galatasaray au Vélodrome (0-0). Des fumigènes et des projectiles ont été envoyés depuis les tribunes des supporters de l'équipe turque envers les supporters de l'OM.

Ce vendredi matin, la préfecture de Police des Bouches-du-Rhône annonce que cinq supporters ont été interpellés pour détention et usage d'engins pyrotechniques. Parmi eux figurent trois supporters turcs et deux supporters marseillais. Quatre policiers ont également été blessés lors des incidents.

Match interrompu huit minutes

A cause des incidents, le match a été interrompu huit minutes à la 39e minute. Un fumigène a touché un chargé de sécurité sur la pelouse et un autre a atteint le Virage Nord du Vélodrome, où sont installés plusieurs groupes de supporters de l'OM (Dodger's, Fanatics, MTP, CAOM). De nombreux pétards ont explosé et quelques provocations ont suivi entre supporters turcs et marseillais. Après une deuxième période sans incident, à la fin du match, les supporters de Galatasaray ont été priés de rester dans leur parcage. De nouvelles provocations ont eu lieu entre eux et des fans marseillais du Virage Nord.