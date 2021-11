OM-Lazio : des spectateurs dénoncent des gros dysfonctionnements pour entrer dans le stade

Tout le monde salue l'ambiance dans le stade vélodrome, à chaque match de l'OM. Mais du côté des supporters, c'est une autre musique monte après le match OM-Lazio de Rome jeudi dernier. Des centaines de supporters de l’OM se sont retrouvés bloqués à l’entrée du stade.

C’est en arrivant au Vélodrome avec des amis que Laurent par exemple, grand habitué du stade, s’aperçoit que cela ne se passe pas comme d’habitude. Le coup d’envoi est donné dans quelques minutes et des centaines de personnes sont bloquées devant les tourniquets qui permettent d’accéder à la tribune. Les CRS vont même intervenir quelques minutes plus tard : "un gaz lacrymogène a été lancé en plein milieu de la foule alors qu'il y avait des femmes, des enfants et des hommes de tout âge. Ca a provoqué un mouvement de foule. Ca a été très mal vécu car l'ambience était pacifique. C'est la première fois que je vois ça". Laurent accèdera finalement dans le stade 20 minutes après le coup d'envoi.

"Un gaz lacrymogène a été lancé (...) c'est la première fois que je vois ça"- Laurent, supporter marseillais Copier

Contacté par France Bleu Provence, l’Olympique de Marseille renvoie vers la Préfecture de Police qui explique que, fait inhabituel, beaucoup de spectateurs sont arrivés très tardivement au stade en ce jour de semaine. La foule s’est amassée, commençait à pousser et cela devenait dangereux. Ce serait notamment pour venir en aide aux stadiers en difficulté que les CRS envoient une grenade lacrymogène et quelques aérosols. La préfecture parle de dégagement de la foule.

Reste à savoir pourquoi les tourniquets étaient visiblement bloqués. Y aurait-il eu un problème de billets revendus et finalement plus valables ? C'est une hypothèse qui n'est pas encore confirmée.