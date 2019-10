OMA service innovant pour les seniors sur Bordeaux métropole.

Gros plan sur un service innovant pour les seniors sur Bordeaux métropole, ce service se nomme OMA. L'idée est de soutenir les familles lorsque les personnes âgées sont en perte d'autonomie. Stéphane Petitjean et Marie Monchaux-Javial sont à l'initiative d'OMA. Oma existe depuis février 2019.

Gironde, France

OMA service innovant pour les seniors et les familles sur Bordeaux métropole. Chaque projet de vie est suivi sous toutes ses facettes. Stéphane Petitjean et Marie Monchaux-Javial les créateurs d'OMA, bénéficient d'expérience de plus de 30 ans dans le secteur des personnes âgées sur Bordeaux Métropole.

Marie MONCHAUX-JAVIAL et Stéphane PETITJEAN © Radio France - Isabelle Wagner

Maintien à domicile, recherche et installation en EHPAD ou Résidences Seniors (en fonction de la perte d’autonomie), mise en place de solutions temporaires pendant l’absences des aidants familiaux, autant d'exemples qui peuvent déstabiliser une famille dans le bon déroulement du quotidien. OMA considère l’environnement du senior et le projet familial. OMA est en quelque sorte le maître d'oeuvre de cette bifurcation dans la vie d'un senior, l'accompagnant vers l'EHPAD ou une Maison de retraite, cette transition souvent source d'inquiétude. Le dialogue en amont est essentiel avant toutes décisions.