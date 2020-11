"Une meilleure acceptation du deuxième confinement" dans les maisons de retraite de la Haute-Vienne

Comment nos aînés vivent-ils la deuxième vague de coronavirus et le nouveau confinement instauré dans toute la France ? Ce sont les questions abordées ce jeudi avec Omar Diawara, qui était l'invité de France Bleu Limousin. Directeur de l'EHPAD de Ladignac-le-Long et président de l'association des directeurs de maisons de retraite de la Haute-Vienne, il a lui-même été confronté à de nombreux cas de Covid-19 dans son établissement.

Trouver un juste milieu

D'emblée, Omar Diawara souligne l'importance d'avoir laissé les EHPAD ouverts, malgré le reconfinement, avec évidemment des mesures sanitaires strictes. "Mettre les établissements sous cloche n'est pas la solution adaptée parce qu'on on ne va pas perdre nos résidents de Covid, mais on les perdra du syndrôme de glissement et d'isolement." Pour lui, l'objectif est de "trouver juste milieu entre la protection de nos résidents et le lien social, qui est également très important."

Pour cette deuxième vague, il note aussi une meilleure compréhension de la situation et peu plus d'acceptation de la part des résidents, de leur famille et des personnels, car la plupart s'attendaient à un reconfinement. "On n'est pas dans les mêmes dispositions, car ce n'est pas une surprise" commente le président de l'association des directeurs de maisons de retraite de la Haute-Vienne.

Encore des réfractaires

Il y a toutefois certaines familles qui ne respectent pas forcément les gestes barrière et la distanciation sociale. Ce n'est pas majoritaire ajoute Omar Diawara, qui "ne comprend pas ce comportement, qui peut mettre en danger le résident et les autres résidents qui partagent les animations et la vie collective au sein de la structure." Il précise que l'interdiction des visites, qui survient parfois lorsqu'il y a plusieurs cas de coronavirus dans une maison de retraite, ne se décrète "pas par plaisir, ni gaieté de cœur, mais pour protéger les résidents", l'objectif étant toujours de préserver, autant que possible, le lien social .

Un accompagnement pour les établissements

Pour faciliter la gestion de cette situation, un dispositif de conseil et d'échanges entre maisons de retraite a été mis en place en Haute-Vienne. Il est chapeauté par le pôle gérontologie du CHU de Limoges et associe l'Agence Régionale de Santé ainsi que tous les établissements accueillant des personnes âgées dans le département. "C'est très utile, je peux en témoigner car mon établissement a été touché. Ça _soude les liens et ça facilite la communication_"

Dans son EHPAD de Ladignac-le-Long, 59 résidents ont été contaminés et 6 d'entre eux sont décédés. Une épreuve aujourd'hui en passe d'être surmontée puisque, 26 jours, après le premier cas de Covid 19, les derniers tests n'ont pas révélé de nouveaux cas positifs. "On considère que la majorité des résidents sont sortis d'affaire" explique donc Omar Diawara, qui envisage de reprendre une vie normale dans l'établissement, tout en restant très prudent.

L'inquiétude des personnels

Reste que cette situation est très lourde à gérer psychologiquement pour les personnels. "L'agent a peur d'amener le Covid chez lui, de contaminer sa famille et ses proches. C'est une _charge morale très importante_" décrypte le président de l'association des directeurs de maisons de retraite de la Haute-Vienne.

Cela s'ajoute aussi à une charge de travail qui était déjà très importante avant la pandémie. Omar Diawara salue d'ailleurs l'engagement de _"ces personnels qui ont su tenir, fait le nécessaire et été solidaires, malgré la crise et les inquiétudes."Quant à la reconnaissance financière, elle arrive "au compte-goutte"_ et il estime que tout n'est pas encore parfait et qu'il y a encore des améliorations qui peuvent être mises en place pour ces soignants.