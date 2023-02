"On a besoin de pompiers volontaires", lance le SDIS de l'Eure

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours dans l'Eure a choisi France Bleu Normandie ce jeudi pour lancer un appel, il y a un besoin urgent de trouver des volontaires. "Il nous en faut un peu plus", selon le lieutenant-colonel Aymeric Binninger, invité de la rédaction. 1700 pompiers volontaires et 300 pompiers professionnels y travaillent.

"C'est une nécessité, c'est indispensable. L'activité opérationnelle augmente et la sollicitation augmente pour tout le monde. Donc pour pouvoir faire tourner un peu mieux les effectifs et les rotations des astreintes, il est nécessaire qu'on augmente ce chiffre. Si nous manquons de volontaires, il peut se passer deux choses. La première, c'est qu'on n'est pas capable d'assurer une intervention à un moment donné. Et la deuxième chose, c'est que la rotation revient un peu trop souvent sur les mêmes. Ca fatigue et ça use."

Le lieutenant-colonel Binninger précise que si l'on veut devenir pompier volontaire, "la première chose, c'est d'aller frapper à la caserne la plus proche de son domicile. On prend un premier contact avec l'encadrement du centre de secours et si les premiers échanges confirment notre volonté de vouloir s'engager, on retire un dossier et on rentre dans un processus d'engagement un peu plus long. C'est à partir de 18 ans, sans aucune difficulté." Il faut être sportif, mais pas "grand sportif", avoir un minimum en course à pied, en endurance, pour pouvoir assurer les missions.

Le besoin de disponibilité est "très différent d'un centre à l'autre. On peut donc être pompier volontaire dans un petit centre au cœur de son village, donner des astreintes la nuit, le week-end et en donner beaucoup puisque la sollicitation opérationnelle est faible. Et puis on peut être aussi pompier volontaire dans un plus gros centre où là, on va être même en garde en centre de secours avec une ou deux nuits par semaine."

Le patron du groupement territorial rappelle qu'on est "payé, on est indemnisé. Donc il existe différents types d'indemnisations. On est indemnisé en astreinte, en garde, on est indemnisé pour ses formations et on est indemnisé pour son activité opérationnelle. Le taux horaire avoisine les 8,9 euros. Il y a des taux qui s'appliquent et qui sont assez différents."

A noter que le SDIS compte recruter 57 sapeurs-pompiers professionnels sur les cinq prochaines années.

