"On a commis une faute", estime Edmond Réveil, 79 ans après l'exécution de 47 soldats allemands à Tulle

Peu étaient au courant à Meymac en Corrèze. Pourtant, 47 soldats ont été enterrés dans une forêt de la commune en 1944 après avoir été capturés par la Résistance les 7 et 8 juin 1944 puis exécutés à Meymac le 12 juin. C'est Edmond Réveil, 98 ans et ancien résistant, membre des Francs-Tireurs et Partisans (FTP) qui le confirme à nos confrères de la Montagne .

"On a commis une faute", estime Edmond Réveil, 79 ans après les faits. Lui a décidé de ne pas tirer sur ces soldats allemands mais assure que les tireurs étaient "volontaires". Il aimerait aujourd'hui que les descendants des ces Allemands et d'une Française, elle aussi exécutée car proche de la Gestapo, puissent connaître la fin de leurs ancêtres.

Il l'évoque une première fois en 2019

La trace de ce charnier a été retrouvée en 2019, quand Edmond Réveil l'évoque brièvement lors d'une réunion d'anciens combattants. "On a versé de la chaux sur les corps et on n'en n'a plus jamais parlé", précise le vieil homme. Des recherches se sont donc ouvertes sur sa commune pour retrouver les restes de ces 47 soldats, sous la direction de l'Office national des anciens combattants (Onac), qui recherche une fosse commune dans les bois.

Le journal la Montagne révèle également qu'une première exhumation de 11 corps a eu lieu en 1967 lors de fouilles secrètes à Meymac. "Sur les registres municipaux, il n'y a aucune trace" de cette exhumation des ces soldats allemands explique le maire de Meymac Philippe Brugère. "La France est obligée de restituer ces corps, au nom de la convention de Genève et d'un accord franco-allemand de 1966 toujours en vigueur", termine Xavier Kompa, le directeur de l'Onac en Corrèze.

Avec AFP