"On a construit un immeuble en face de chez moi", le ras-le-bol de Marseillais face aux projets immobiliers

"Si c'est pour être comme dans le centre-ville, ça n'en vaut pas la peine". Corinne habite Sainte-Anne depuis 25 ans, et elle ne supporte pas de voir construire nouvel immeuble, juste derrière l'église. Le bâtiment ne fera que trois étages, mais c'est déjà trop haut pour la riveraine : "la ruelle était ensoleillée, on ne voit plus ni l'église ni les collines".

415 logements créés quartier Sainte-Anne en 10 ans

Au total, selon l'AGAM (Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise), entre 2008 et 2018, 415 logements ont été créés quartier Sainte-Anne. Sur l'ensemble du 8e arrondissement, 4 598 logements ont vu le jour en dix ans et ces projets passent mal chez certains riverains. "On a construit un immeuble en face de chez moi, s'agace Monique. J'ai acheté il y a quatre ans, j'ai du vis-à-vis maintenant."

La question de la circulation

La circulation préoccupe aussi les riverains, notamment rue Callelongue où plusieurs immeubles sont en construction. "On se demande par où vont passer les gens vu que ces petites rues sont déjà surchargées", s'interroge Chantal.

D'autres voient d'un bon œil ces nouveaux habitants "ça fait vivre le quartier, ça le rajeunit", assure Céline.