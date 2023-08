"On a déjà dégusté" : en Moselle, la fronde des habitants contre un grand rassemblement de gens du voyage

Ils sont réunis, en famille, dans une petite cour au bord des champs. Au centre de la grande table en plastique, une tarte aux mirabelles. "Tout le monde ne parle que de ce rassemblement depuis quelques semaines. Ça angoisse les gens", témoigne Juliette, qui habite Grostenquin depuis toujours. Dans cette commune de 600 habitants, située entre Saint-Avold et Dieuze, près de 40.000 gens du voyage vont s'installer sur l'ancienne base militaire pour leur traditionnel rassemblement évangélique Vie et lumière, prévu du 3 au 10 septembre.

Dans un premier temps, c'est le site de Nevoy, dans le Loiret, qui avait été retenu. Mais le gouvernement a changé son fusil d'épaule face à la mobilisation des élus locaux. Le rassemblement évangélique se tiendra donc en Moselle, pour la quatrième fois. Et ce alors même qu'Édouard Philippe avait promis, dans un courrier adressé aux élus en 2017, que "la base aérienne de Grostenquin ne sera plus sollicitée à cette fin à l'avenir".

Selon les informations de France Bleu Lorraine, l'ancienne base militaire devrait ouvrir ses portes dès le 28 août pour accueillir les premiers gens du voyage. © Radio France - Bastien Munch

Selon les informations de France Bleu Lorraine, la base aérienne devrait officiellement ouvrir dès le 28 août pour accueillir les premiers participants au rassemblement évangélique.

"Ce qui marque le plus, ce sont les déjections"

Pour les riverains, la pilule ne passe pas. "Moi je n'y ai pas cru", explique une habitante. "Je me suis dit : 'ah non, ça ne va pas recommencer !' C'est vraiment trop dur à vivre. Nous, on a déjà dégusté. La première fois, on ne savait pas ce que c'était. Mais ensuite, on a découvert beaucoup de choses."

Les souvenirs sont encore frais dans la mémoire de Dominique, installé à l'ombre. "Ce qui marque le plus, ce sont les déjections", se souvient-il. "On ne voit même pas les déjections, mais on voit plein de petits papiers blancs. À tout coin de champ, de chemin, ils sont partout. Même aujourd'hui, quand je vais dans les champs et que je vois un petit papier, je me dis qu'il y en a un qui a fait son besoin. Ça nous a vraiment marqués."

Au coeur d'une zone Natura 2000

La problématique touche aussi les agriculteurs de plein fouet, alors qu'ils sont en pleine période d'ensilage du maïs. "Quand on rentre le maïs dans le silo, on sait qu'il faut le faire proprement. C'est comme une conserve", explique Christian, agriculteur près de la base aérienne. "Mais pendant les précédents rassemblements évangéliques, quand les tracteurs arrivaient au silo, une remorque sur cinq avait des morceaux de papier toilette sur les roues. Si on veut faire une dernière coupe au mois d'octobre, on ne pourra même plus !"

Autre point de discorde : la zone Natura 2000 instaurée autour de l'ancienne base aérienne. "Des textes de loi ont été appliqués : on n'a plus le droit de faire ci, de faire ça, on n'a plus le droit de labourer certaines parcelles", détaille Christian. "Mais tous ces gens vont venir sur le site et saccager ce qui a été mis en place depuis quinze ou vingt ans."

Une équipe quotidienne de 20 à 30 hommes pour nettoyer

Face à ces critiques, l'organisateur du rassemblement évangélique veut montrer patte blanche. "Nous allons avoir un état des lieux d'entrée et un de sortie", assure le pasteur Joseph Charpentier. "Tout sera fait en partenariat avec la gendarmerie, l'armée et la préfecture. Je vais aussi monter une équipe supplémentaire de 20 ou 30 hommes pour qu'ils viennent nettoyer les chemins et les champs, sur demande des élus et des riverains." En parallèle, 120 toilettes mobiles seront installés pour les 40.000 personnes rassemblées.

Mais Dominique n'est pas du tout convaincu. "Ils vont nous mettre à disposition tous ces gens, mais à la fin c'est à nous de leur montrer tous les endroits sales. On pourrait y passer huit jours qu'on n'arriverait pas à tout nettoyer. 30.000 personnes qui font leurs besoins tous les jours, c'est impossible à gérer", assure-t-il. "D'ailleurs, ça devrait même pas être à nous de le faire, mais à des sociétés privées."

"Nos élus, on ne les voit pas"

Au-delà du sentiment de trahison après les promesses de l'ancien gouvernement, les riverains ressentent aussi un sentiment d'abandon vis-à-vis des élus locaux. "Au début, c'était des rassemblements de 5.000, 10.000, 15.000 gens du voyage", se souvient Norbert. "Aujourd'hui, on en arrive à 40.000. Où tout cela va-t-il s'arrêter ? Il faudrait mettre un holà et trouver des solutions, mais on a l'impression que personne n'en cherche."

Une posture qui énerve Jean-Marie, qui habite aussi la zone autour de l'ancienne base militaire. "Nos élus, on ne les voit pas, ils ne nous défendent pas", accuse-t-il. "Dès le début, ils auraient dû mettre la pression sur le gouvernement. Et maintenant, ils devraient être parmi nous. Si on les a élus, c'est aussi pour ça !" Une réunion d'information pour les élus est d'ailleurs organisée par le préfet, mercredi 16 août, au foyer de Vahl-Ebersing. Plusieurs maires appellent les habitants à manifester en marge du rendez-vous.