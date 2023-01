"On a été floués" : des démissions en série au District Grand Vaucluse de football

C'est la crise au District de football Grand Vaucluse. Onze des 18 membres du comité de direction* viennent de présenter leur démission. Les démissionnaires mettent en cause directement la gestion du président et dénoncent un manque de transparence, de communication et de concertation. Les démissionnaires parlent tous d'une immense déception, certains avec les larmes aux yeux.

Bernard Allio, le référent arbitre du comité de direction avant sa démission, dénonce notamment l'utilisation de la carte bleue du district par le président lors de déplacements à Paris sans en informer les autres membres. "Les clubs sont obligés de faire trois lotos pour arriver à joindre les deux bouts, rappelle-t-il. Et vous apprenez parallèlement que les cartes bleues du district sont utilisées à des fins personnelles par notre président, accompagné d'un salarié, lors de trois matches de l'équipe de France et lors de la finale de la Ligue des champions, et dépensent 500 voire 600 euros par personne. On a été floués. Les clubs sont floués. C'est gravissime".

"Notre geste est fort mais on ne peut pas cautionner"

Les démissionnaires dénoncent aussi la rémunération des bénévoles avec des "faux frais de déplacement" et des ingérences dans la commission de discipline. "Si on continue, on cautionne ce qui se fait", explique Bernard Allio. Fabien Guigue, l'ancien président de la commission technique du district avant sa démission, estime aussi que ces agissements ternissent le football dans son ensemble, dans le contexte déjà tendu de l'affaire Noël Le Graet à la Fédération française de football.

"Notre geste est fort et il doit faire prendre conscience aux clubs de ces dysfonctionnements, explique Fabien Guigue. On fait des actons citoyennes en club au quotidien pour les enfants, et on ne peut pas en même temps cautionner ce qu'on était en train de voir". Onze membres du comité de direction ont d'abord voté la défiance envers le président du district, Michel Serre, puis présenté leur démission.

Le président du district dénonce une tentative de déstabilisation

Le président du district, Michel Serre, n'a pas souhaité répondre à France Bleu Vaucluse mais a diffusé un communiqué. Il dénonce "une tentative de déstabilisation assimilable à un putsch". "Depuis que les clubs m’ont confié la conduite des affaires du District, je me suis toujours attaché à appréhender les questions posées avec réactivité et disponibilité et ce dans un souci de dialogue constructif permanent. Ma priorité est et demeurera de répondre aux attentes des clubs avec une exigence d’efficacité", poursuit-il.

Michel Serre exclut aussi de démissionner : "Le mandat que les clubs m’ont confié, je l’exercerai sauf à ce que les clubs me le retirent dans les conditions de forme et de droit prévus à nos statuts. La démocratie ça fonctionne comme ça." Mais il promet de tenir prochainement de nouvelles élections "dans les conditions prévues dans [les] statuts".

D'après ces statuts, de nouvelles élections pourraient être organisées lors de la prochaine assemblée générale prévue fin juin. Elles pourraient être avancées mais seulement si un tiers des clubs du district représentant un tiers des licenciés demandent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Et en attendant ces nouvelles élections, le district de football Grand Vaucluse devait être mis sous tutelle de la Ligue.

* Les membres démissionnaires du bureau : Christophe Benoît (vice-président), Youcef Makhechouch (vice-président), Alain Berthelot (secrétaire général), Jean-Paul Manière (secrétaire général adjoint), Élodie Garcia (trésorière et référente du football féminin), Fabien Guigue (référent technique), Bernard Allio (référent arbitres), Mickaël Abou Khalil (médecin), Barthélémy Iasio, Benjamin Ranc, Étienne Ripert (vice-président qui avait déposé sa démission en septembre).