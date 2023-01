"On a failli mourir" : à Strasbourg, des habitants intoxiqués au monoxyde incriminent leur bailleur social

C'était dans la nuit du 3 au 4 janvier. 14 habitants d'un même immeuble HLM de la Montagne verte à Strasbourg étaient intoxiqués au monoxyde de carbone . Plusieurs d'entre eux ont ensuite passé la nuit aux urgences. Tout cela à cause d'un problème sur la chaudière eau chaude de cet immeuble HLM, géré par le bailleur social Ophéa.

Une semaine plus tard, plusieurs locataires dénoncent le mauvais état de la chaudière, mais aussi d'autres parties du bâtiment.

Des souvenirs effrayants

"Moi j'ai peur, clairement. J'ai peur, je me réveille la nuit. Mes enfants, je n'en parle même pas. Quand je les mets au lit, ils me disent qu'ils ont peur de ne plus se réveiller. On dort les fenêtres ouvertes en plein hiver parce qu'on a peur" raconte Célia, dont l'appartement donne sur le local chaudière.

Sa voisine raconte aussi avoir eu des maux de tête violents le soir de l'intoxication au monoxyde de carbone. "Selon les dires des pompiers, on aurait pu mourir, heureusement que la fuite a eu lieu le soir, juste avant que l'on ne se couche" ajoute Zilfi Guven, habitante de l'immeuble.

Des habitantes dénoncent également des inondations dans le garage de l'immeuble © Radio France - Antoine Balandra

Des signalements de longue date

Bien avant cet événement qui a nécessité une intervention d'extrême urgence des pompiers, les habitantes expliquent pourtant avoir prévenu à plusieurs reprises les services d'Ophéa.

"On a signalé qu'il y avait une fuite. Ce n'est pas la première fois. On a aussi entendu du bruit bizarre dans le local" raconte Célia. "Un jour, il y avait un intervenant dans le local, et le monsieur nous a dit mot pour mot, je fais du rafistolage, il n'y a que cela à faire, du rafistolage" dit-elle.

Et il n'y a pas que le problème de la chaudière dans cet immeuble construit il y a pourtant seulement 7 ans. Le garage par exemple est inondé en permanence suite à une fuite sur la pompe à chaleur. Une odeur pestilentielle rend le local à vélo quasi inutilisable. L'ascenseur lui est en panne depuis plus d'un mois. "Cela rend les choses très compliquées avec la poussette, tout cela ce n'est pas possible. J'ai un problème de genoux, je ne sais pas comment je vais faire" raconte Géraldine, maman de plusieurs enfants qui vit au cinquième étage.

Ophéa promet un retour rapide à la normale

Ophéa de son côté assure que la chaudière a toujours été correctement entretenue. Sa dernière visite de contrôle remonterait au 14 octobre dernier. Le bailleur social assure qu'il vient tout juste de recevoir les devis pour la réparation. Il promet une réparation définitive de la chaudière et de la pompe à chaleur dès le début ou le milieu de la semaine prochaine.

L'ascenseur lui doit être réparé dès ce mercredi. Ophéa va par ailleurs faire distribuer un courrier individuel à tous les résidents pour leur faire part du programme des travaux. Le bailleur social réfléchit à faire installer un détecteur de monoxyde de carbone dans ses résidences.