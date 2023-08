"On a l'impression de ne pas avancer", confient deux pompiers picards engagés sur les mégafeux au Canada

"C'est la première fois qu'on voit des feux comme ça, de cette ampleur", raconte l'adjudant-chef Sébastien Béguin, du centre de secours d'Abbeville. Depuis deux semaines, le sapeur-pompier professionnel est engagé depuis deux semaines sur les mégafeux du Canada. 12 millions d'hectares ont d'ores et déjà brûlé, notamment dans les immenses forêts, au Quebec.

"La végétation n'est pas du tout la même que par chez nous. Ici, il y a notamment la mousse à caribou, une mousse épaisse et le feu court en dessous la mousse. Il faut remplir d'eau pour éviter que le feu reprenne quelques jours après. On a du mal à en voir le bout. Le travail est tellement minutieux qu'on a l'impression de ne pas avancer. Quand on a du beau temps et la reprise du vent, on voit des feux reprendre, alors qu'on les pensait éteints", poursuit ce pompier spécialisé dans les feux de forêts.

"On déroule des kilomètres de tuyaux"

En raison des grandes distances à parcourir, les pompiers sont parfois projetés en hélicoptère. "On n'a pas du tout la même façon de travailler qu'en France", indique de son côté la sergente Stéphanie Lefebvre, du centre de secours d'Amiens Poulainville. "On n'a pas de véhicules de pompiers, on travaille par équipes de quatre avec une motopompe et on trouve des lacs pour avoir de l'eau. On déroule des kilomètres de tuyaux."

Cette aventure de trois semaines, sur un terrain inconnu, sera ensuite utile au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Somme : les deux pompiers seront amenés à réaliser des interventions lors de formations internes. "On en sort avec une expérience forte, on échange nos techniques et on en sort plus forts. Ils nous font voir des choses qu'on n'a jamais vues", conclut l'adjudant-chef Sébastien Béguin. Le retour en France est prévu le 8 août.