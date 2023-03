"On a la nostalgie de Mourenx," les rapatriés d'Algérie se souviennent de leur arrivée dans la ville nouvelle

Il y a 61 ans, les accords d’Evian étaient signés. Ils mettaient officiellement fin à 132 années de colonisation française en Algérie et allaient accélérer, en pleine guerre civile désormais, le départ des français d'Algérie. Près d'un million de pieds-noirs vont faire le grand saut par dessus la Méditerranée. Une large communauté viendra s'établir à Mourenx dans la ville nouvelle en construction. C'est cette histoire que nous vous racontons cette semaine.

Tout commence avec l'exode. Durant les mois de mai et juin 1962, face aux attentats, aux massacres et aux menaces, les départs d'Algérie s'accélèrent. Grégoire Roméro et Luc Campello se souviennent du départ de toute leur famille dans la précipitation et de leur arrivée en Béarn. A la fin de l'année 1962, prêt de 3000 pieds-noirs, de la région d'Oran principalement, ont pu se retrouver à Mourenx.

Après l'exode, de nombreuses familles pieds-noirs affluent à Mourenx pour y trouver refuge. Une vie nouvelle, loin de la guerre, va alors débuter dans cette ville où tout est à inventer expliquent Marie-Jeanne Toujas et Nicole Gaya. C'est une opportunité presque unique en France. 500 logements sont alors disponibles dans la ville nouvelle.

