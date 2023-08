"On a le sentiment qu'on a apporté une aide utile" : un pompier Normand a lutté contre les incendies au Canada

Un pompier de la Seine-Maritime vient de passer trois semaines au Canada à lutter contre les gigantesques incendies qui ravagent le pays depuis plusieurs mois. Au 30 juillet, dernier bilan connu, le pays était ravagé par plus de 990 incendies, dont 613 jugés hors de contrôle. À cette date, plus de 12 millions d'hectares avaient déjà brûlé en 2023.

ⓘ Publicité

Bastien Certain, pompier volontaire depuis 13 ans, rattaché à la caserne de Montivilliers près du Havre, est parti au Canada le 18 Juillet dernier avec 123 autres pompiers français. Il s'est porté volontaire pour cette mission au Canada, où il a fait une partie de ses études. Il a été mobilisé trois semaines dans la province de Radisson au Québec, pour défendre des points sensibles : les infrastructures, les lignes électriques, les ressources en eau, les voies de circulation.

"Un renfort considérable pour les collègues du Québec"

loading

"À notre arrivée, l'incendie était considéré comme hors de contrôle. Il a continué à progresser au fur et à mesure des jours sur le territoire. Mais toute la partie que l'on a traité, nous avec le détachement français, a pu être considérée comme sous contrôle. Ça a été appuyé aussi par le fait que la météo était un peu plus clémente avec des températures un peu moins élevées et puis un peu de pluie, ce qui a permis de calmer un petit peu la situation. Localement, les populations qu'on a protégées de l'incendie et les institutions qu'on a protégées, ont pu être maintenues en service accessibles et donc on a bien vu l'efficacité. On a quand même réussi à projeter sur le troisième détachement près de 40 équipes par jour sur le terrain, ce qui est un renfort considérable pour les collègues du Québec".

"Ce sont des choses qui sont complètement démesurées par rapport à ce qu'on peut vivre en France"

loading

"C'est impressionnant puisqu'on est sur des surfaces qui sont très très importantes. Le feu que l'on a principalement combattu, nous, il avait déjà parcouru plus de 170 000 hectares, ce que l'on a jamais rencontré en France pour le coup. C'est pour ça que les actions sont priorisées, qu'il y a coins en particulier qu'il faut protéger et qu'on ne peut pas combattre tous les foyers simultanément, ça demanderait beaucoup trop de moyens. Ce sont des choses qui sont complètement démesurées par rapport à ce qu'on peut vivre en France, on a des forêts qui sont à perte de vue sur plusieurs milliers de kilomètres et donc effectivement des incendies qui sont extrêmement vastes et donc forcément à combattre d'autant plus compliqué."

"On a vraiment le sentiment du devoir accompli, même si on aurait bien aimé pouvoir poursuivre l'aide aux Québécois"

loading

"Quand on part et qu'on voit encore des fumées et des flammes dans la forêt, c'est un peu frustrant parce qu'on dit qu'on aurait bien aimé pouvoir finir le travail. Malgré tout, on a bossé pendant quinze jours non-stop tous les jours, de 6h à 19h le soir. On a vraiment donné le maximum et tous les pompiers Français qui sont venus ont vraiment été hyper impliqués et hyper motivés pour pouvoir apporter le concours le plus efficace possible. Donc, même s'il y a encore beaucoup de travail, on a le sentiment qu'on a apporté une aide utile, qu'on a préservé des points sensibles qui sont maintenant hors de danger. Et donc on a vraiment le sentiment du devoir accompli, même si on aurait bien aimé pouvoir poursuivre l'aide aux Québécois."

Bastien Certain décolle ce mardi du Québec à 8h heure locale, 14h heure Française. Il atterrit à Marseille. Au total environ 350 pompiers Français sont partis sur place dans trois détachements ces dernières semaines.