"On a pas le choix, il faut tenir" : les sans-abris grenoblois se préparent comme ils peuvent à la canicule

Ils passent leur journée dehors, même aux heures les plus chaudes de l'été. On attend jusqu'à 38 degrés dans certaines parties de l'Isère ce mardi, avec un ressenti de 41°C à Grenoble pouvait-on lire ce lundi sur le site de Météo France . Dans ce contexte, les sans-abris grenoblois s'adaptent comme ils peuvent à la situation. "On essaie de se mettre à l'ombre le plus possible, explique Hocine, 28 ans, ou alors dans les parcs, les kiosques. On se débrouille comme on peut." Avec son chien, l'Isérois change souvent d'endroit pour éviter de subir la chaleur, "sinon c'est assez compliqué de faire avec", résume-t-il.

A chacun sa manière de faire

Certains ont d'autres manières : Pierre, un ancien militaire, explique qu'il se met à l'ombre, à l'angle de l'avenue Alsace-Lorraine et du cours Jean-Jaurès et change de place quand le soleil arrive. Un autre sans-abri ne bouge pas de la sortie d'un tabac rue Thiers, sauf quand le soleil arrive. C'est le signal qu'il faut bouger à quelques encablures, place Championnet pour se caler sous un arbre. Et l'hydratation dans tout ça ? "J'ai toujours une bouteille d'eau sur moi, en tout cas je me débrouille pour en trouver", précise Hocine. Son collègue de la rue Thiers a toujours de l'eau sur lui, donnée par le Franprix d'en face. Pierre a lui sa technique pour éviter de boire trop vite : il boit peu à intervalles réguliers.

Quoiqu'il arrive, les SDF grenoblois auront chaud ce mardi. Pour éviter au maximum de souffrir de la chaleur, l'association grenobloise Point d'eau leur propose de boire autant d'eau qu'ils le veulent et surtout de prendre des douches. "On essaie de faire en sorte que les personnes sortent avec une bouteille d'eau, limite avec un linge frais sur le cou, trempé même. On fait en sorte qu'elle quittent Point d'eau le mieux possible, explique Candice, une membre de l'association. Après une bonne douche, les personnes se sentent mieux, plus reposées. Déjà, physiquement, on les voit autrement. Et puis elles font "Ouf ! Ça fait du bien"". L'association tient une permanence tous les matins jusqu'à 12 heures dans le quartier de l'Île-verte avant de laisser la main à d'autres structures iséroises.