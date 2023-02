"On a travaillé à flux tendu" : carton plein au Ballon d'Alsace pour les deux premières semaines de vacances

"Au restaurant comme à la location de matériel, on a même parfois était dépassé !", se souvient Yves Schmaltz, le gérant de la Cabane. Des skis et des raquettes pris d'assaut, continue le responsable, "et beaucoup de famille venues faire découvrir les sports d'hiver aux enfants". Si ce lundi 20 février marque la fin des vacances scolaires pour l'académie de Besançon, pour les autres, il reste encore au moins une semaine. Depuis début février, la station du Ballon d'Alsace a fait carton plein "grâce au soleil, à la neige qui est tombée en abondance et à la neige de culture qu'on avait préparée", se réjouit Bruno de Fiorido, le chef d'exploitation de la station.

En bas des pistes ce week-end, beaucoup de skieurs étaient pourtant déçus. Les températures en hausse et le retour de la pluie, c'est une mauvaise nouvelle pour Eléna, 6 ans, et son père. Ils viennent d'arriver de Metz pour quelques jours de vacances. "Elle voulait faire de la luge mais les pistes sont inaccessibles. Ce n'est pas grave, on va trouver d'autres activités !", rassure le père de famille. Ce dimanche, 10 pistes de ski sont ouvertes et 6 sont fermées. C'est plus que ce qu'espérait cet autre Mosellan : "Sur la route on a eu peur : on ne voyait quasiment pas de neige mais juste après le dernier col, on a vu le paysage devenir tout blanc et ça nous a rassuré. Ca fait plaisir de pouvoir rechausser ses skis !"

Selon les prévisions météo, la neige pourrait tomber sur le Ballon d'Alsace à partir du 20 février. © Radio France - Emma Steven

Même son de cloche pour cette famille parisienne en vacances depuis 24h. "Mais il va falloir s'y faire. Avec le réchauffement climatique, ça n'augure rien de bon", regrette Jean-Claude en pointant du doigt le manque de neige à certains endroits. Les responsables de la station espère que le redoux ne sera que temporaire et que de la neige va rapidement tomber sur la station. Ils expliquent aussi avoir anticipé cette situation "grâce à des pare-neige et à de la neige de culture". Mais dans les prochaines années, il va falloir trouver d'autres solutions. "Développer des activités praticables chaque saison, comme la luge tout terrain. Aujourd'hui, les remontées mécaniques correspondent à 90% du chiffre d'affaires d'une station : il faut qu'on y remédie. On est en train de travailler sur ça", souligne le chef d'exploitation du Ballon d'Alsace.