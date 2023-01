"On a un véritable Pompéi sous les pieds" : les fouilles archéologiques débutent mi-janvier à Laval

Quels vestiges se cachent sous la place du 11-Novembre, dans le centre-ville de Laval ? Des fouilles archéologiques vont débuter mi-janvier 2023 : les travaux vont durer six mois et devraient permettre de révéler de nombreux pans de l'histoire de la Ville, encore inconnus. Ce chantier est obligatoire avant le réaménagement de la place du 11-Novembre et la création notamment d'une halle gourmande.

L'État impose en effet des fouilles lorsqu'il existe des vestiges sous terre et qu'ils méritent d'être étudiés avant le lancement de travaux de grande ampleur. Une première évaluation avait été réalisée en 2019, alors que la mairie de Laval, sous le mandat de François Zocchetto, avait déjà lancé un projet de réaménagement de la place. Plusieurs trous avaient alors été creusés pour déterminer si des fouilles devaient ensuite être réalisées. Grâce à ce premier sondage de la place du 11-Novembre et ses alentours, les archéologues de la Ville de Laval ont déjà une idée précise des vestiges qui existent à plusieurs mètres de profondeur. Mais les fouilles pourraient mettre au jour d'autres ruines ensevelies.

"Des vestiges exceptionnels"

La place du 11-Novembre se situe dans une cuvette. Au fil des siècles, les constructions se font faites les unes sur les autres : les édifices se superposent. "On n'a rien rasé, on a tout enseveli. Sous nos pieds, on a des vestiges qui jouissent d'un niveau de conservation tout à fait exceptionnel**"**, explique Samuel Chollet, le responsable du service archéologie à la Ville de Laval. "On a un véritable Pompéi sous les pieds", compare-t-il.

Une chapelle d'hôpital du XVIIème siècle se trouve par exemple sous la place. "On a aussi sous le parvis de l'Hôtel de Ville, un hôtel particulier du début du XVIIème siècle également. Il a été racheté au milieu du XVIIIème siècle par le premier Conseil municipal : c'est le premier Hôtel de Ville de Laval", décrit Samuel Chollet.

Un pont comme le Vieux-Pont sont la place

Certaines découvertes sont par contre un peu plus floues. Les archéologues ont quand même une petite idée de ce qui les attend sous terre, grâce au premier diagnostic réalisé en 2019. "On sait que sous la place, potentiellement, on a un pont comme le Vieux-Pont. Peu de Lavallois le savent, mais on a une enceinte sous cette place avec une tour d'artillerie. Lors d'un sondage, on a pu constater qu'à moins de cinq mètres sous le square Foch, on arrive sur des niveaux archéologiques du XVème siècle en bord de rivière, liés sans doute, car ce n'est qu'une évaluation, à l'industrie textile lavalloise", précise le responsable du service archéologie de la Ville de Laval.

Ces vestiges seront ensuite recouverts lors de la construction de la nouvelle place du 11-Novembre. C'est ce que les archéologues appellent "la sauvegarde par la connaissance". "On ne va pas repartir avec ces bâtiments. Ces bâtiments, on va les observer et les étudier. En revanche, ce qu'on va conserver, enregistrer et faire étudier, c'est le patrimoine mobilier : lui, il va être prélevé. En archéologie, ce qu'on trouve le plus, c'est la céramique", détaille Samuel Chollet. Les archéologues pourraient également trouver des pièces de monnaies, des pièces de cuir ou des chaussures datant des siècles précédents. Ces pièces seront ensuite analysées par une équipe de spécialistes, composée d'une quinzaine de personnes, dont des numismates et des céramologues.

Six mois de chantier

Le chantier va être installé le 2 janvier 2023 puis les premiers coups de pelle commenceront le 16 janvier. Les travaux vont débuter sur deux zones en même temps : le parvis de l'Hôtel de Ville et sur le quai André Pinçon, près de l'ancien emplacement du monument aux Morts. Les fouilles sont ensuite se déplacer en bas de la rue de Belair et rue de Verdun. Les fouilles archéologiques vont durer six mois et vont s'étendre sur 10 000 mètres carrés, soit un hectare, ce qui représente 45% de la surface de la place. Quel que soit le résultat de ces fouilles, "il est extrêmement improbable", que la Ville révise le "calendrier ou la nature de l'aménagement" de la place du 11-Novembre. Il faudrait tomber sur "une découverte archéologique fantastique", comme un "amphithéâtre gallo-romain", sourit Samuel Chollet. Et d'insister à nouveau : "Ça paraît très peu probable".