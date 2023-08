"On comprend" : les fumeurs acceptent l'interdiction de fumer sur toutes les plages de Cagnes-sur-Mer cet été

Cette été, il est interdit de fumer sur les 10 plages de Cagnes-sur-Mer. La mairie a pris un arrêté concernant la quasi-totalité des 4 kilomètres de plage de la ville, sauf quelques dizaines de mètres au centre entre les restaurants de plage, et à l'extrémité ouest de la ville. L'interdiction court du 1er juillet au 30 septembre, et concerne également les cigarettes électroniques et les narguilés. La ville vise deux objectifs : la santé et la propreté.

ⓘ Publicité

loading

"Première nouvelle et bonne nouvelle", réagit une non-fumeuse

Sur les plages, il y a plusieurs drapeaux "Plage sans tabac" plantés dans les galets, et quelques panneaux. Mais rares sont ceux qui les ont vus, alors la plupart ne sont pas encore au courant de l'interdiction. "Première nouvelle, et bonne nouvelle ! Moi depuis que j'ai arrêté de fumer, je ne supporte plus l'odeur" : depuis sa chaise longue, cette ancienne fumeuse salue la mesure.

Les panneaux installés sur les plages que peu de baigneurs voient © Radio France - Sophie Allemand

Henri a été prévenu de l'interdiction par des amis, il fume donc au dessus de la plage : "C'est bien, comme ca on ne retrouve pas des mégots cachés entre les galets. Pour les gens à côté de nous aussi, je peux comprendre, s'ils ne supportent pas la fumée et la reçoivent avec le vent, ce n'est pas très agréable." Il trouve l'interdiction "trop discrète", et l'admet, pour lui ca ne débanalisera pas la cigarette : "Ca ne dissuadera pas les gens de fumer, c'est sûr".

"On ne veut pas faire la guerre aux fumeurs"

Des cendriers ont été installés tous les 100 mètres, sur le trottoir de la Promenade la Plage pour que les fumeurs puissent se mettre à l'écart et jeter leur mégot. Les cigarettes électroniques et les narguilés sont également concernés par l'interdiction.

Le principal objectif est de débanaliser la cigarette, explique Bernard Songy, élu délégué à la santé : "On ne veut pas faire la guerre aux fumeurs, on veut les aider. L'été est un bon moyen : il n'y a pas le stress du travail, du patron. Ce sont des couches successives qui visent sur plusieurs années à débanaliser le tabac. Et c'est ainsi que l'on incite les jeunes à ne pas commencer. On sait que le risque de cancer dépend du nombre d'années de tabac, commencer à fumer jeune accroit donc le risque de cancer"

C'est la première fois que l'interdiction concerne les 10 plages de la ville. En 2022, elle concernait cinq plages, deux en 2018. La ville privilégie la prévention plutôt que la verbalisation. Si vous fumez sur la plage, le policier va simplement vous rappeler l'interdiction. En revanche, en cas de comportement récalcitrant, vous risquez une amende de 35 euros.

Sur quelques mètres, l'interdiction de fumer disparait, entre les terrasses des restaurants de plage © Radio France - Sophie Allemand

Les plages sans tabac à Cagnes visent plusieurs objectifs. Notamment la réduction de la pollution et l'obtention du label Pavillon Bleu. D'après le Centre d'information sur l'eau, un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et met plusieurs années à se dégrader.