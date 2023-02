"On croit en nous" : Une nouvelle boulangerie ouvre à Sarreguemines

C'est un pari risqué en pleine crise de l'énergie. Et pourtant, un jeune couple Sarregueminois a ouvert une boulangerie ce mardi 26 février : "L'instant Gourmand D&A". Une aventure portée par le boulanger Georgy Garni, 24 ans, et Océane Anton sa compagne de 22 ans, vendeuse. "Il m'a dit il y a une affaire à vendre et on s'est dit aller on se lance !", confie Océane. Mais leur projet a mis du temps à se concrétiser : "les banques ne voulaient pas nous prêter d'argent, on était trop jeune", surtout après la crise sanitaire. Mais le couple a persévéré, notamment à l'aide d'un courtier et depuis quatre jours ils accueillent leurs clients. "On est fiers et heureux de ce qu'on propose, tout est artisanal et pure beurre, on a raison d'y croire."

Des clients satisfaits

L'ouverture de la boulangerie fait beaucoup de curieux, des habitants du quartier, et d'autres qui ont appris la nouvelle grâce au bouche à oreille, tous sont ravis. "Cela fait du bien au quartier, en plus ils sont courageux d'ouvrir en ce moment, c'est important de venir les soutenir", explique Roger, un nouveau client.

Avant d'ouvrir leur affaire, Océane et Georgy travaillaient déjà dans le milieu de la boulangerie : "C'est à ce moment là qu'on s'est rencontré, je passais mon CAP et lui son BP", raconte Océane*.* Alors les difficultés du milieu, ils les connaissent mais se disent prêt à travailler dure.