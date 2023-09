"On doit reprendre le rythme" : à Saint-Herblain, des parents se confient avant la rentrée scolaire

La rentrée scolaire commence ce lundi 4 septembre 2023. Il est temps pour les 275.000 élèves de Loire-Atlantique et les 119.000 élèves de Vendée de reprendre le chemin de l'école. Entre les achats de fournitures scolaires , les inscriptions à la cantine, au périscolaire et aux activités sportives, la rentrée peut être synonyme de stress pour les parents. Certains se sont confiés à l'entrée du centre-commercial Atlantis de Saint-Herblain, près de Nantes.

"A 7 h 30, il faudra déjà être au périscolaire. Pas le choix !" - Anaïs, mère de deux enfants

En général, c'est au début du mois de septembre que les parents et leurs enfants reprennent les bonnes habitudes : "on se remet dans le bain pour les nuits", explique Anaïs, qui habite Abbaretz, près de Nozay, en Loire-Atlantique. Elle a deux enfants : Noa, 14 ans, et Lou, 3 ans. "La journée type pendant les vacances, c'était de se lever à 8 h, tranquillement, en s'habillant sans stresser. Maintenant, ça va être un autre rythme : à 7 h 30, il faudra déjà être au périscolaire. Pas le choix !"

Pas le choix, il faut s'organiser avec son compagnon Sébastien : "je pars avant au travail, donc je ne gère rien le matin, par contre, je gère plusieurs choses le soir. Je vais récupérer les enfants pour ensuite les aider à faire leurs devoirs. Je m'occupe aussi du linge pendant que Madame cuisine. Bref, c'est 50/50, on a chacun nos petites tâches !"

"Certaines rentrées sont plus problématiques que d'autres" - Émeline, 43 ans, originaire d'Angers

Si certains parents sont plutôt sereins avant la rentrée, d'autres appréhendent un peu plus, comme Émeline, 43 ans, originaire d'Angers : "cela dépend des rentrées, mais certaines sont plus problématiques que d'autres, confie-t-elle. Cette année, on a un grand qui rentre au lycée et une petite qui rentre au CP, ce sont deux grandes étapes. C'est un peu plus stressant. On verra comment se passe la première semaine."

Et la rentrée, ce n'est pas que l'école, c'est aussi l'inscription à la cantine, au judo où à la danse par exemple. Audrey, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (en Vendée), a déjà tout anticipé : "Pour ma fille, ça se passe bien, on s'est bien organisés puisqu'elle fait de l'équitation depuis plusieurs années. Nos autres enfants sont déjà inscrits : escalade pour le petit et gymnastique pour la grande."

"C'est une très bonne élève, tout va bien se passer" - Catherine, grand-mère d'Emma, 11 ans

Les grands-parents sont, eux aussi, sur le pont, comme Catherine, 75 ans, la grand-mère d'Emma, 11 ans, qui rentre en 6ᵉ : "je trouve cela stressant pour les enfants et les parents, mais on a vécu la même chose étant jeunes. Et puis, voir ma petite-fille ne pas vouloir aller à l'école, ça me donne un petit peu le cafard. Je sais très bien qu'elle va s'en sortir merveilleusement. C'est une très bonne élève, tout va bien se passer, j'en suis sûre !"

275.000 élèves font leur rentrée en Loire-Atlantique, 119.000 en Vendée, de l'école primaire au lycée (établissements publics et privés confondus). Plus qu'à mettre le cartable sur le dos !