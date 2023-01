"On doit rester fortes", comment des jeunes footballeuses franc-comtoises vivent le sexisme au quotidien

Sur le terrain, elles vivent leur passion, mais en dehors, on leur explique régulièrement qu'elles n'y sont pas à leur place. Selon Maeva, une joueuse de l'équipe de foot de l'AS Bavilliers, les préjugés sexistes ont la dent dure au collège. "Ils me disent que le foot ce n'est pas fait pour les filles, que ça ne doit être que pour les garçons, que les filles sont nulles", raconte-t-elle. Des propos confirmés par sa coéquipière, Yasmine, âgée de 11 ans : "Quand je suis en jogging, on me traite de garçon manqué, on me dit que je ne suis pas une fille mais un homme".

ⓘ Publicité

Ces témoignages confirment la tendance du rapport publié par le Haut Conseil à l'Égalité (HCE) entre les femmes et les hommes. Il révèle que le sexisme est toujours très présent dans les rapports du quotidien, notamment chez les 15-34 ans. Les adolescentes y semblent très habituées. Sarah est presque fataliste : "Une fille ça se fait juger tout le temps. Si tu es grosse, petite ou mince, on va te juger pour ça."

"J'ai envie de leur montrer qu'ils ont tort donc je m'entraîne tous les jours"

Yasmine confie même avoir envisagé d'arrêter le football après avoir subi trop de remarques : "Mon père m'a encouragée. Heureusement qu'il était là dans ces moments-là. Il m'a dit « continue comme ça, c'est pas eux qui vont te rabaisser». Moi je veux devenir pro parce que je veux montrer que les filles peuvent devenir aussi fortes qu'un garçon". Son rêve est partagé par Maeva. À 13 ans, elle sait qu'elle veut être joueuse professionnelle pour faire taire ceux qui pensent qu'une fille n'a pas sa place sur un terrain de football : "J'ai envie de leur montrer qu'ils ont tort, donc je m'entraîne tous les jours".

Les adolescentes restent tout de même optimistes : elles sont persuadées que les choses s'améliorent et qu'à termes, les mentalités évolueront suffisamment. Mais Yasmine sait aussi que ce sera long : "On doit être fort, nous les filles, les femmes et on doit s'assumer comme on est".

Le sexisme recule très peu

Ce que racontent les adolescentes n'est pas une surprise pour Anne Tatu, sociologue et enseignante à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. "Le sexisme recule très peu, malgré ce que l'on peut entendre, constate-t-elle. Le rapport du HCE le montre et c'est assez inquiétant chez les jeunes." Selon elle, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette résurgence du sexisme.

Parmi eux, un renversement lié à la libération de le parole, amorcée il y a cinq ans, par le mouvement #metoo. "Cette libération a amenée une stigmatisation du groupe des hommes, soudain pointés du doigt, détaille-t-elle. Il y a un processus, qu'on définit en sociologie, comme le retournement de stigmate. C'est à dire que quand on est stigmatisé, on va retourner ce stigmate et on va faire de ce stigmate notre identité. Là où on se dit que la dénonciation va faire avancer la cause ou les pratiques et les représentations, finalement on assiste plutôt à une polarisation et à une extrémisation des postures." Selon elle, le manque de perspectives d'avenir chez les jeunes, couplé à une remise en question de la domination masculine, peut également expliquer les conclusions du rapport.