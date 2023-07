"On en a besoin" : 800 pèlerins transportés à Lourdes grâce à deux trains affrétés en gare de Metz

Sur le quai numéro un de la gare de Metz, il y a comme des airs de départ en colonie de vacances, ce mercredi 19 juillet. Avec leurs écharpes de pèlerins autour du cou, les hospitaliers, qui encadrent le groupe, vérifient chaque nom sur leur liste. Ce ne sont pas là des enfants qui partent à la mer, mais 800 pèlerins qui prennent la route vers la ville sacrée de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, pour le pèlerinage annuel organisé par le diocèse de Metz. Pour l'occasion, deux trains ont été spécialement affrétés sur une ligne directe qui n'est d'habitude pas proposée aux voyageurs.

Les pèlerins sont originaires de Moselle, mais aussi de Meuse et du Luxembourg. Il y a des personnes valides, mais aussi beaucoup de malades et d'hospitaliers. "Rien que de voir tout le monde comme ça, je suis déjà contente", s'émeut Yvonne, 89 ans. La dame en fauteuil roulant part en pèlerinage depuis son plus jeune âge. "Je me suis dit que j'allais en profiter et venir encore une année, et on verra bien", explique-t-elle, les paupières orangées par ses gouttes pour les yeux. "Ce pèlerinage nous console, on en a vraiment besoin."

Les miracles ? "S'il y en a un, tant mieux"

Après quelques manipulations pour la faire entrer dans le wagon, Yvonne a enfin trouvé sa place. "Ah ça y est, là je suis bien", dit-elle tout sourire. "Je suis prête à partir, je ne bouge plus !" Deux rangées plus loin, Marcel aussi est bien installé. Ce Dieuzois est âgé de 95 ans, mais il en parait vingt de moins. "Moi je vais à Lourdes en remerciement", confie-t-il. "J'aurais pu être tué plein de fois dans ma vie mais j'ai l'impression d'être protégé par Notre-Dame de Lourdes. Il y a quelques années, je suis tombé d'une échelle. J'aurais pu être paralysé, mais je n'ai rien eu."

Yvonne, 89 ans, part en pèlerinage depuis son plus jeune âge. © Radio France - Bastien Munch

La plupart de ces pèlerins ne font pas le voyage en espérant un miracle. "S'il y en a un tant mieux, mais personnellement je n'en ai jamais vu", indique Philippe Hiegel, directeur des pèlerinages du diocèse de Metz. "Ces gens-là savent ce qu'est la souffrance, la difficulté d'être dans une maison [de retraite] pour la plupart toute l'année. Là, ils vont vraiment être chouchoutés pendant une semaine. Et je crois que c'est ça le miracle de Lourdes."

Onze hôtels et un hôpital réservés

Depuis huit mois, Philippe Hiegel travaille à organiser ce pèlerinage à grande échelle. "C'est vraiment une organisation énorme", reconnait-il. "On a dû réserver onze hôtels sur place. Il y a aussi un hôpital vide qui nous attend. Quand on arrive, on installe tout, nos produits, nos médecins, nos infirmières... Et ces gens-là vont travailler pendant une semaine pour les malades. Ils seront un peu les rois de la fête !"

Le programme de cette semaine à Lourdes est calé à la minute près. "On commence avec une messe à la grotte", détaille Philippe Hiegel. "On a un créneau horaire à respecter parce que les messes s'enchainent. Il faut faire attention à chaque détail, on va se retrouver à 800 au milieu de plusieurs milliers de personnes donc il ne faut pas se mélanger." Le directeur des pèlerinages au diocèse tient aussi à rendre hommage aux hospitaliers, "ces bénévoles qui paient leur voyage et qui viennent aider les malades pendant une semaine. Vous imaginez ça ?"

Marcel et Daniel vont dormir dans la même chambre à Lourdes, comme chaque année. © Radio France - Bastien Munch

Sur le quai, l'agent SNCF active son sifflet pour annoncer le départ des trains. Les portes se referment. "Au revoir... Oh, il est trop chou !", souffle Patricia, restée à quai. Elle tente de croiser le regard de son frère Stéphane, un pèlerin handicapé, installé dans le train. Mais il est déjà ailleurs. "Il est heureux là. Je le vois même chanter ! Et franchement, ça ne doit pas être l'Ave Maria... À mon avis, c'est du Johnny Hallyday !" Les pèlerins seront de retour en Moselle mardi 25 juillet, après avoir pu admirer la célèbre grotte de Lourdes.