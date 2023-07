"On espère que ca portera bonheur" : soixante personnes à la messe de la Bouilladisse pour le petit Emile

Beaucoup d'émotion ce dimanche dans la petite église qui surplombe la commune de la Bouilladisse, où vivent les parents d'Emile. Une messe était consacrée au petit garçon de deux ans et demi, disparu depuis plus d'une semaine maintenant de ses chez grands-parents au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une soixantaine d'habitants sont venus prier pour l'enfant.

"On espère que ca portera bonheur au petit Emile"

Beaucoup de fidèles avaient les larmes aux yeux ce dimanche matin. Pour cause, les habitants de la commune connaissent bien la famille d'Emile. L'une d'entre eux était à l'école avec le grand-père d'Emile : "Une famille très gentille et discrète, raconte Valérie. C'est important pour nous de se retrouver, on en a besoin. On espère que ca portera bonheur au petit Emile."

Les parents d'Emile avaient pour habitude de se rendre dans cette église © Radio France - Julie Gasco

Comme elle, de nombreux habitants gardent espoir. Dans ce petit village, les natifs se connaissent bien et ont grandi ensemble. Une habitante est venue allumer un cierge ce dimanche matin pour soutenir la famille. "Moi aussi j’ai des petits-enfants, glisse Clémence. Forcément, je me dit que ça aurait pu m’arriver."

La famille d'Emile avait pour habitude de se rendre dans cette petite église de la Bouilladisse. Pour rappel, alors que l'enfant a disparu il y a plus d'une semaine, toujours aucune trace d'Emile n'a été découverte. L'enquête judiciaire se poursuit , notamment par "l'analyse de la masse considérable des informations et éléments collectés" a expliqué le procureur de Digne.