"On est complètement seuls" : les maires ruraux de plus en plus nombreux à rendre leur écharpe

C'est un fléau qui touche nos villages picards : les démissions en série de maires, d'adjoints et de conseillers municipaux. Début mars 2023, ils étaient 910 élus locaux à avoir démissionné en France depuis les dernières élections municipales en 2020 selon le ministère de l'Intérieur, et ce principalement en zone rurale. L'Oise fait partie des cinq départements français les plus touchés, avec l'Isère, la Côte-d'Or, l'Eure et la Haute-Garonne, par ce phénomène. Fatigue psychologique, lourdeur de la fonction, tensions avec son équipe... Etienne Pecquet, ancien maire de Breilly, près d'Amiens, se reconnaît dans ce portrait dressé par les démissionnaires. Il explique ce qui l'a poussé à rendre son écharpe en plein troisième mandat.

ⓘ Publicité

Disponible 24h/24 pour quelques centaines d'euros par mois

Et tout commence par des journées à rallonge explique Etienne Pecquet : "Quand l'employé communal arrive à 7h30, on doit aller le voir pour lui dire ce qu'il y a à faire dans la journée. Alors quand la journée commence à 7h30, elle est longue ! On n'est pas souvent à la maison... Mais un maire qui ne fait pas ce tour le matin, ça ne peut pas marcher pour lui", détaille celui qui a dirigé le village de Breilly, près d'Amiens, pendant 14 ans.

Le téléphone allumé 24h sur 24, un engagement pour quelques centaines d'euros par mois et toujours plus de responsabilités selon l'ancien maire de Breilly : "Avant, on avait les services de l'Etat qui nous donnaient un coup de main. Un agent venait pour connaître nos projets, et nous dire comment procéder. Maintenant, on est censés savoir tout faire ! détaille Etienne Pecquet. Le problème, c'est que parfois on prend des décisions sans connaître les avantages ou les inconvénients... c'est le cas avec la voirie et la signalisation."

"Depuis ma démission, je dors la nuit" dit l'ancien maire de Breilly

Difficile aussi pour un village de Breilly et ses 800 habitants de défendre ses projets devant les institutions, comme la communauté de communes par exemple. Et même d'avoir voix au chapitre selon Etienne Pecquet : "On a un élu qui est détaché aux réunions, mais on ne peut pas toujours y aller, faute de temps : ces gens ont souvent un emploi à côté. Et puis, on a des décisions qui tombent, mais sans courrier, sans explication. Ces décisions sont prises par quelqu'un, mais on ne sait pas qui", regrette l'ancien maire.

Six mois après sa démission, Etienne Pecquet dit avoir retrouvé le sommeil : "Je dors la nuit, ce qui n'était pas toujours le cas avant car j'avais beaucoup de soucis." L'important pour l'ancien maire, c'est d'avoir gardé une bonne relation avec les habitants de Breilly malgré sa démission : "Certains maires n'osent pas sortir dans leur propre village après leur démission. A Breilly, les gens ne m'en veulent pas, ils me disent juste qu'ils sont désolés pour moi. Certains m'appellent encore Monsieur le Maire ! dit Etienne Pecquet, très ému. Je pense n'avoir rien perdu avec la population, ça me console".

Comme Etienne Pecquet, une vingtaine de maires de la Somme ont rendu leur écharpe depuis la dernière élection en 2020.