"On est déjà au dessus de 2022, et on n'est que début août", à Laval le refuge de la SPA est presque plein

Dans la maison des chats, il y en a du monde en ce moment. Ils sont presque une centaine recueillis par la SPA 53 depuis le début de l'été. Les murs commencent à être étroits. Amandine Duval, présidente de la SPA 53, fait le compte : "On met une feuille avec le nom des chats, leur âge, leur date d'entrée au refuge et habituellement on a une page. Là on en a trois juste pour la partie gauche." Au total, 97 chats sont hébergés au refuge, une vingtaine de plus que l'année passée à la même période. Et dans la partie réservée aux chiens, ce n'est pas beaucoup mieux, presque tous les box sont occupés.

8.000 euros de soins vétérinaire dépensés au mois de juin par la SPA de la Mayenne

Parmi les raisons des abandons cette année : l'inflation. "Certains se rendent comptent qu'ils n'ont pas les moyens et donc ils sacrifient l'animal de compagnie" explique Amandine Duval. Le prix des croquettes s'est envolé, celui des soins aussi. Une excuse utilisée par certains pour se débarrasser de leurs animaux vieillissants : "comme ils vieillissent, ils ont besoin de plus de soins et des soins plus coûteux. Et certains ne veulent pas assumer les coûts et se débarrassent des animaux dans les refuges pour faire des économies", s'agace la présidente de la SPA 53.

La SPA 53 appelle ceux qui le peuvent à adopter des animaux pour libérer des places © Radio France - Alexis Arades

Une adoption, ce n'est pas à prendre à la légère rappelle la présidente de la SPA 53, il faut prévoir les dépenses avant de ramener un chat à la maison © Radio France - Alexis Arades

En plus de remplir le refuge à la limite de sa capacité, l'inflation provoque aussi un surcoût pour la SPA. "Notre budget n'est pas illimité et là rien qu'en juin, les dépenses de vétérinaire c'était 8.000 euros", expose Amandine Duval. La présidente de la SPA 53 conclut : "On ne vit que par les dons, les legs et une seule subvention d'une commune, donc nous aussi on a besoin d'aide".