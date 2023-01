"On est dépassés" : en Dordogne, des ateliers pour apprendre aux grands-parents à utiliser WhatsApp

"Peut-être que je vais comprendre quelque chose à toutes ces histoires, s'interroge Yvette. On est dépassé. A notre âge, on suit plus." Avec cinq autres habitants du quartier de Campréal, la riveraine de 85 ans participe à un atelier numérique, organisé par l'association Base et proposé par Orange digital center, à Bergerac (Dordogne). Le programme du jour : prendre en main l'application de messagerie instantanée WhatsApp.

Yvette espère apprendre quelques petites astuces ce matin. "Tout se fait par ordinateur et moi, je n'ai rien compris, je ne me suis pas mis à la page", explique-t-elle. Jean-Pierre de son côté connaît déjà le réseau social. Il est même sur plusieurs groupes, avec ses enfants, ses petits-enfants ou ses amis. Il est venu voir s'il maniait bien l'outil. "J'ai encore des progrès à faire, je pense", rigole le grand-père.

Décalage générationnel

"En même temps, j'aime bien encore avoir mon support écrit et papier, où je le visualise, continue Jean-Pierre, âgé de 71 ans. Le virtuel, c'est bien, mais bon, ça évolue." Il fait des efforts pour se "mettre à la page". "Nous sommes obligés, sinon nous sommes largués", pouffe le Bergeracois.

Marie-Christine se sent un peu chanceuse. "Je travaillais beaucoup sur ordinateur", avance cette secrétaire comptable à la retraite. "Mais dans les entreprises, c'étaient des logiciels d'entreprise, poursuit-elle. Heureusement, j'ai mes filles qui me boostent (sic) un peu. Et puis, j'ai mon fils qui est loin alors je communique avec lui par Messenger."

Fracture numérique

Le chargé de développement de l'association d'insertion BASE (Bergerac action solidarité emploi), Charles Grandmottet, espère lutter contre les inégalités numériques avec cet atelier. "Il y a des personnes qui [en] sont vraiment très éloignées, où en fait, rien n'est possible via le numérique, éclaire-t-il. Au niveau du territoire, c'est un besoin réel et qui est très urgent. Il a été amplifié avec la pandémie et le Covid." Pour également faire face à l'isolement social de certains habitants du quartier, un groupe WhatsApp va être créé entre les riverains, pour échanger et organiser des activités, à l'issue de l'atelier.