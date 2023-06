"On est en plein pic" : avec la chaleur, les tiques sont encore plus nombreuses en Moselle

Pour éviter de se faire piquer par les tiques cette année on vous livre les recommandations de Jonas Durand, l'invité de la rédaction de France Bleu Lorraine Nord ce jeudi. Il est chercheur à l'INRAE (l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) de Nancy et travaille pour le programme CITIQUE , une application pour signaler les piqures de tiques.

Pourquoi le Grand Est attire autant les tiques ?

En Moselle on est déjà rentré dans un pic. C'est une région bien connue des tiques, qui ont besoin d'un climat particulier : chaud mais pas trop sec et assez humide, ce qui correspond bien au climat lorrain. Elles aiment aussi l'univers forestier. Cette année, le risque de se faire piquer est plus élevé que l'année dernière, mais il est encore difficile de déterminer si on aura beaucoup de tiques car la saison s'annonce sèche.

Comment bien se protéger des tiques ?

Pour éviter les piqures il faut porter des vêtements claires et couvrants même si c'est difficile l'été. De cette façon, la tique n'est pas en contact direct avec votre peau. On peut aussi utiliser des répulsifs, qui sont disponibles en pharmacie. Il faut également adopter les bons comportements, lors d'une balade en forêt ou en prairie, pensez à éviter les herbes hautes et restez sur les chemins. Attention les tiques ne piques pas tout de suite, en rentrant chez vous, regarder bien sur vos vêtements car les tiques peuvent s'accrocher à vos habits et attendre le bon moment pour vous piquer.

Que faire si l'on se fait piquer ?

Il faut s'inspecter le soir pour voir si on s'est fait piquer et retirer la tique le plus vite possible avec un moyen mécanique comme tire tique classique avec une taille adaptées à celle de la tique. Ensuite, il faut bien se désinfecter car cela reste une petite plaie. Pensez à noter l'endroit de la piqure pour voir s'il y a une apparition de symptômes. Attention, il ne faut pas utiliser d'huile pour retirer la tique car cela peut provoquer une régurgitation ou une salivation de la tique et augmenter le risque de transmission d'infection.