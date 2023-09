"On est encore en état de choc", témoigne un restaurateur marocain à La Roche-sur-Yon

Alors que le bilan provisoire du séisme déclenché au sud-ouest de Marrakech, au Maroc, fait état de plus d'un millier de morts , la communauté marocaine installée en Loire-Atlantique est sous le choc. Kamel Baddou est le gérant du restaurant marocain "Aux délices d'Agadir" à la Roche-sur-Yon. Ses parents habitent à Agadir, à environ 200 km de l'épicentre du séisme.

"Je me sens totalement impuissant"

Après plusieurs heures insoutenables sans pouvoir joindre ses parents, Kamel a enfin vu s'afficher le nom de son père sur son téléphone. Ses parents ne sont pas blessés, mais restent traumatisés. "Ça a été la peur de leur vie. J'ai encore eu ma mère au téléphone en fin de journée, elle a encore la voix tremblante, raconte le restaurateur. Quand elle ferme les yeux, elle revoit la scène. Tout est tombé dans la maison, ils ont dormi dans la rue."

"Mes parents sont à Agadir et je suis ici avec mes deux frères, explique Kamel Baddou. Chacun est sur son téléphone, on est tous angoissés à l'idée que ça recommence. Si ça retremble alors que les murs sont déjà fébriles, on a peur que tout s'effondre. Je sais que d'autres familles n'ont pas de nouvelles du tout. Je me sens totalement impuissant. Quand on est à plus de 2.000 km et qu'on ne peut rien faire, c'est embêtant."

"Ils ne reconnaissent plus la ville"

"La région est démolie, ils ne reconnaissent plus la ville, raconte encore le Marocain, qui se remémore l'important tremblement de terre des années 60 à Agadir. Tout avait été détruit et reconstruit, et là, rebelote. La différence, c'est que cette année ça touche tout le Maroc, du nord au sud. Aucune ville n'a été épargnée. Des villages dévastés, des mosquées par terre, des maisons et des routes complètement fêlées. On a vu que des renforts arrivaient d'autres pays. Là, il y a tout à refaire, je pense", conclut-il, dépité.

La Croix Rouge française et le Secours populaire lancent un appel aux dons. En Loire-Atlantique, l'association des Marocains en Loire-Atlantique, basée à Nantes, devrait organiser plusieurs actions, notamment des collectes, dans les jours à venir.