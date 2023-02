"On est face à une accumulation des problèmes" : double mobilisation pour les salariés d'Alstom

La coupe est pleine. Devant les grilles du site belfortain d'Alstom, ce mardi 7 février, les salariés protestent contre la réforme des retraites et contre les propositions faites par la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Elle met sur la table une augmentation de 4% tandis que les syndicats demandent au moins 10% pour faire face à l'inflation. "Aujourd'hui, on est face à une accumulation de problèmes, estime Alain Lugenbuhler de la CFDT. La retraite fait peur et en plus de ça, le pouvoir d'achat diminue. Quand vous faites vos courses et que vous devez scruter tous les prix, ça devient de plus en plus difficile, toutes les raisons de manifester sont réunies".

Une journée de mobilisation, deux mots d'ordre. Il y a aussi un avantage économique à mutualiser les revendications estime, Thomas Augello, technicien de maintenance à Alstom : "Aujourd'hui les salariés ne peuvent pas se permettre de faire beaucoup de journées de grève, ça leur fait perdre de l'argent. D'autant plus quand, comme nous, on a un petit salaire". Une augmentation des salaires reste la priorité pour beaucoup d'entre eux. "Mais à quoi bon si c'est pour mourir au travail. Avec l'âge de la retraite à 64 ans, on va être complètement épuisé. On ne pourra plus faire de déplacements ni porter des charges lourdes, de 75kg parfois ! Ce sera impossible de tenir jusque là", estime cet autre technicien.

150 à 200 manifestants devant Alstom

Devant l'entrée principale du site du constructeur ferroviaire, entre 150 et 200 manifestants. Tous ne travaillent pas à Alstom. SNCF, General Electric... des salariés d'autres entreprises sont venus apporter leur soutien et faire "converger les luttes". Parmi eux, Sabine Verdant, déléguée CGT chez Orange. Pour elle, il y a d'autres solutions qu'une réforme des retraites qui "pénalisera les salariés". "On est en pleines NAO dans toutes les entreprises. Des augmentations de salaire, ça permettrait de mieux vivre. En plus, les cotisations sociales seraient plus importantes. C'est un autre moyen de financer la caisse des retraites", argumente-t-elle. A Alstom, les négociations annuelles obligatoires doivent reprendre ce jeudi 8 février. Certains salariés comptent continuer à se mobiliser dans les prochaines semaines.... au moins pour les retraites.

