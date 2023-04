"On est là pour ne pas l'écouter" : à Strasbourg, des bruits de casseroles couvrent le discours présidentiel

Casseroles et cuillères en bois de sortie devant la mairie de Strasbourg dans la soirée du lundi 17 avril. Les manifestants étaient de plus en plus nombreux à partir de 20 heures pour faire du bruit et couvrir le discours télévisé d'Emmanuel Macron. Ils étaient 300 à 400 environ au moment où le président de la République s'exprimait , à crier ou à frapper sur des casseroles.

ⓘ Publicité

"Le seul discours que j'écouterai ce soir, c'est celui des casseroles qui chantent"

La plupart des personnes présentes ne cherchaient même pas à savoir si Emmanuel Macron ferait une annonce. "Il nous prend toujours de haut, ça ne sert à rien. Le seul discours que j'écouterai ce soir, c'est celui des casseroles qui chantent", explique Maëlle, 23 ans. "On est là pour ça, pour ne pas écouter", ajoute un autre manifestant. "Il n'y a pas eu d'écoute, donc nous on n'écoute pas non plus", martèle sa compagne. "C'est pas un chèque en blanc une démocratie", conclut l'un des porteurs de casserole.

Quant à Emmanuel Macron, dans sa prise de parole d'environ quinze minutes, il a donné les grandes lignes de trois chantiers prioritaires dans les prochains mois, celui du travail, celui de la justice et de l'ordre républicain et démocratique et celui du progrès. Il s'est donné 100 jours, jusqu'au 14 juillet, pour l'apaisement du pays.