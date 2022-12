"On est passé d'une douzaine à une trentaine de bénéficiaires en maraude" s'inquiète la Croix Rouge à Auxerre

Autour du camion de la Croix Rouge, les bénéficiaires s'affairent. Ils préparent du café, une soupe, ou sortent une couverte. Ce lundi soir, comme trois fois par semaine, la Croix Rouge d'Auxerre organise une maraude. Mais cette année, avec les prix qui grimpent , il y a de plus en plus de personnes qui viennent demander de l'aide. "On est passé d'une douzaine à une trentaine de personnes sur certaines maraudes", constate Violette Tollot, la présidente de l'unité locale de la Croix Rouge à Auxerre.

"C'est catastrophique pour les gens qui ont peu de moyens comme moi"

Parmi ces bénéficiaires, une dizaine sont des sans abris. Tous les autres ont un toit mais peinent à boucler leurs fins de mois. Comme Gwen. A 33 ans, il a un diplôme de cariste mais à cause de problème de santé il ne peut pas travailler. Il vit du RSA et dort dans un vingt mètres carré, qu'il a du mal à chauffer. "C'est catastrophique pour les gens qui ont peu de moyens comme moi, confie-t-il, un seul pull sur le dos. On paie le loyer, les factures et le 10 du mois il ne reste rien sur le compte." Gwen profite de la maraude pour se réchauffer et discuter avec les bénévoles.

Un nombre de bénéficiaires en hausse depuis le covid

Anita, une des bénévoles qui échangent avec lui, n'avait jamais vu autant de monde aux maraudes. "Des gens qui ont un petit travail mais qui ne s'en sortent pas viennent nous voir ou d'autres qui ont un logement mais qui n'ont pas de quoi manger", précise celle qui est bénévole depuis trois ans à la Croix Rouge. "Ca a commencé pendant le covid et avec la situation de crise et l'inflation, ça empire, poursuit Bernard Brisson, responsable des maraudes à la Croix Rouge d'Auxerre. Pour ceux qui n'ont que le RSA, la difficulté devient majeure."

La Croix Rouge organise des maraudes à Auxerre tous les lundis, mercredis et vendredis soir, grâce à une trentaine de bénévoles. Une maraude est aussi organisée en journée les mardis à Sens et à Joigny.