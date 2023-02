"On est pris au piège", les locataires de Pau Béarn Habitat dénoncent de nouvelles hausses de charges

Une cinquantaine de locataires de Pau Béarn Habitat se sont de nouveau rassemblés jeudi 09 février en fin d'après-midi sur l'Avenue Federico Garcia Lorca dans le quartier Saragosse à Pau pour dénoncer une nouvelle augmentation de leurs charges. C'est la troisième depuis octobre 2022. Après des hausses sur le chauffage malgré le raccordement au réseau de chaleur urbain, cette fois-ci ce sont leurs charges sur l'entretien des parties communes qui ont bondi de 60%. Les locataires ne comprennent pas et dénoncent "des augmentations abusives".

Odette est retraitée et locataire d'un T5 dans l'immeuble Arlas depuis de nombreuses années. Son loyer dépasse aujourd'hui les 600€. "La première augmentation a été de 30€. Tout a augmenté alors on peut comprendre mais là, 50€ de plus encore ce mois, c'est excessif ! Ça fait 80€. C'est énorme. Je n'ai pas d'APL. J'ai travaillé toute ma vie au smic donc j'ai une petite retraite." Ces hausses sur l'entretien des partie communes paraissent injustifiées aux locataires. "Venez voir l'intérieur de mon immeuble. Ils disent que c'est pour les parties communes mais venez voir, c'est crade."

Pour l'Indecosa CGT64, une association de défense de consommateurs qui siège au conseil de Pau Béarn Habitat la hausse sur ce poste est sans commune mesure avec la hausse du Smic. "Il y a de plus en plus d'impayés. Ça finira par exploser", assure son représentant Michel Lattre. Le collectif des locataires a invité chacun à refuser de payer ces provisions sur charges dans l'attente de justificatifs de la part du bailleur social.